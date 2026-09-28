Lucas González patearía el tablero con James Rodríguez: tomaría decisión de fondo ante Junior

Atlético Nacional prepara su partido, ante Junior de Barranquilla, en Medellín. Será este miércoles, 30 de septiembre de 2026, y los focos están sobre James Rodríguez.

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Concretamente, Lucas González patearía el tablero en Atlético Nacional. Todo apunta a que pondría a James Rodríguez de titular, algo que no había pasado antes.

Todos los partidos oficiales que ha jugado James Rodríguez con Nacional lo ha hecho ingresando desde el banco de suplentes. Pasó en el debut ante Internacional de Bogotá, luego contra Llaneros, y después enfrentando a Millonarios.

“James, con opción de ser titular”

Quien reveló que Lucas González pondría de titular a James Rodríguez, contra Junior de Barranquilla, fue el periodista Mauricio Agudelo en su cuenta de X.

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1 Chicho será operado, como lo dije el sábado, esta semana del cruzado anterior. 9 meses out

2 Ante Júnior seguirían los 3 centrales

3 James con opción de ser titular — Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) September 28, 2026

Se esperaba que el primer partido titular de James Rodríguez, con Nacional, fuera el pasado 24 de septiembre ante Millonarios. Sin embargo, el propio Lucas González reveló por qué no se pudo dar.

Tanto en la previa como en el post partido, Lucas mencionó que James presentó una especie de virosis. Todo apunta a que la adquirió luego del compromiso contra Llaneros, el pasado 20 de septiembre.

James Rodríguez vería su primera titularidad con Nacional ante Junior. Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional necesita a James Rodríguez, pues el cuadro verde de Antioquia presenta muchas bajas por lesión en las últimas semanas.

Esto, sumado la ausencia de Juan Manuel Rengifo, que fue convocado a Selección Colombia, alimentaría aún más el rumor de que James Rodríguez tendrá su primer partido de titular, con Nacional, ante Junior.

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Partido : Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

: Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla Fecha : miércoles, 30 de septiembre de 2026

: miércoles, 30 de septiembre de 2026 Hora : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Canal: Win Sports+

Es un partido que enfrenta a dos equipos con realidades completamente diferentes. Por un lado, Nacional aparece en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 19 puntos, mientras Junior apenas asoma con nueve unidades en la decimosexta casilla.

Uno busca establecerse dentro de los ocho clasificados parciales, mientras el otro trata de salir de la parte baja de la tabla de posiciones.