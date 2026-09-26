Figura de Atlético Nacional enfrenta seis cargos “por obstrucción y fraude”: irá a juicio

Ian Carlo Poveda, actual jugador de Atlético Nacional, enfrenta seis cargos ante la justicia de Inglaterra y compareció virtualmente para declararse no culpable de los delitos que lo acusan durante su paso por el fútbol de ese país.

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Poveda surgió en las categorías inferiores del Manchester City, equipo con el que hizo su debut profesional bajo las órdenes de Pep Guardiola. Tras no lograrse consolidar en el primer equipo, pasó por otros clubes de menor rango en Inglaterra como Leeds United, Blackpool, Sheffield Wednesday y Sunderland.

A principios de 2026 fue fichado por Internacional de Bogotá y se destacó como una de las mejores contrataciones del primer semestre.

Atlético Nacional le puso la mirada por petición de Lucas González, quien le ha dado la confianza de ser titular y pieza clave por la banda derecha. Ian Poveda fue titular el pasado jueves en el clásico frente a Millonarios y tuvo una de las ocasiones más claras del compromiso.

Ian Carlo Poveda en el clásico de Atlético Nacional vs. Millonarios Foto: David Jaramillo

Estas son las acusaciones contra Ian Carlo Poveda

Los hechos se extienden en varios periodos entre 2020 y 2025, es decir, en los años que fue jugador profesional del fútbol inglés. Cuatro cargos son por obstrucción a la justicia y otros dos de fraude, según el compendio entregado durante la audiencia ante el Tribunal de la Corona de Leeds.

De acuerdo a la acusación formal, Poveda no reveló una inhabilitación para conducir con el objetivo de adquirir un seguro, exhibió matrículas falsas en sus vehículos y trató de obtener una póliza a nombre de un tercero para comprar un carro pese a las restricciones que tenía en la licencia.

El juez Robin Mairs estableció que la fecha de juicio contra Ian Carlo Poveda y otras dos personas será en diciembre de 2028. Mientras tanto, todos los implicados quedaron en libertad bajo fianza y el jugador puede seguir desempeñando con normalidad su profesión en Colombia.

Atlético Nacional está al tanto de la situación y no tomará decisiones radicales sobre el futuro del jugador, que tiene contrato hasta finales del próximo año. El club ya ha estado en contextos similares por otros activos de su plantilla como Alfredo Morelos y Nicolás Rodríguez.

Poveda no ha hecho comentarios sobre los seis cargos que se le imputan en Inglaterra.

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¿Cuándo vuelve a jugar con Atlético Nacional?

Se espera que este sábado haga parte de la convocatoria para el amistoso frente a Chapecoense en el Estadio Atanasio Girardot. Dicho compromiso servirá como homenaje a las víctimas del accidente aéreo que sucedió en 2016, justo antes de la final de la Copa Sudamericana.

Por Liga BetPlay enfrentarán al Junior de Barranquilla el miércoles de la próxima semana, partido que estaba aplazado por la fecha 3 del campeonato.