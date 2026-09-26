Así luce por dentro el nuevo camerino de Junior en el Estadio Metropolitano: revelaron imágenes

Junior de Barranquilla no atraviesa su mejor momento en la Liga BetPlay 2026-II y podría quedar eliminado de los cuadrangulares semifinales justo cuando el alcalde Alejandro Char está a punto de entregar las obras del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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Con el paso de los días se han conocido nuevos detalles sobre las instalaciones del escenario deportivo, que servirá como casa de la Selección Colombia para las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030 y también acogerá la final de la Copa Sudamericana este año.

Hasta ahora se tenían imágenes de la cancha, las tribunas y la fachada del Metropolitano; sin embargo, salió a la luz un video dentro del camerino local, es decir, el que usará Junior en sus partidos oficiales.

Aunque las obras continúan al interior del estadio, ya está ubicada la zona donde se cambian los jugadores, las duchas, los baños y también la oficina privada del cuerpo técnico. Junior gozará de las mejores condiciones para disputar la Liga BetPlay y la Copa Libertadores a partir de 2027.

Sueñan con la clasificación

A pesar que Junior de Barranquilla marcha en la parte baja de la tabla, su técnico Sebastián Viera asegura que sigue viva la ilusión de clasificar y meterse en los cuadrangulares.

La goleada contra Fortaleza en Bogotá logró cortar la mala racha de partidos consecutivos sin ganar. Aunque el club tomó la decisión de cortar el proceso de Alfredo Arias y nombrar a Viera como su reemplazo, todavía pesan las debilidades en el funcionamiento del vigente campeón del FPC.

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El objetivo de Junior era pelear por el tricampeonato; sin embargo, ahora se pone como mínimo clasificar a las finales y tratar de recomponer el camino en los partidos que le quedan por delante.

Cabe recordar que el conjunto tiburón ya no tiene más compromisos este año fuera de la Liga BetPlay. En la Copa Colombia cayó eliminado a manos de Barranquilla FC, su equipo filial, una derrota que le dio la vuelta al mundo en los medios deportivos.

Junior de Barranquilla viene de capa caída en la Liga BetPlay Foto: Colprensa

A dos meses de la final de la Copa Sudamericana

La idea de al Alcaldía de Barranquilla era tener el Metropolitano listo para los cuadrangulares, pero el rendimiento del equipo podría incluso arruinar los planes de reinauguración.

Lo que sí está seguro es que la capital atlanticense recibirá a miles de hinchas extranjeros para la final de la Copa Sudamericana, programada para el próximo 21 de noviembre. En este momento hay cuatro equipos peleando por el tiquete al partido decisivo: Boca Juniors (ARG), Vasco da Gama (BRA), Atlético Mineiro (BRA) y Montevideo City Torque (URU).

De esos cuatro saldrán los finalistas que se pondrán cita en Barranquilla a finales de este año. Acoger ese duelo estelar será una prueba de fuego para el Metropolitano y para todo el país, que estará bajo la lupa de Conmebol para futuras elecciones.