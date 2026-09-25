El aterrador dato que expuso Rafa Márquez de México vs. Colombia: obligado a cambiar la historia

Hay mucha expectativa en Colombia por este primer partido amistoso tras el Mundial 2026. La fecha FIFA, luego del título de España, le está sirviendo al técnico Néstor Lorenzo para probar más jugadores y comenzar la gran renovación que se pedía. Más allá de ser un juego sin alguna competencia oficial de por medio, se trata de ver en acción a varios futbolistas que se pedían a gritos.

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Néstor Lorenzo Néstor Lorenzo escuchó al país y a sus más duros críticos y se la jugó con sorprendente convocatoria. Y ahora se espera que los nuevos jugadores estén a la altura de la situación y se ganen un lugar en la Selección Colombia. Mucho más al ver el buen registro que tiene la Tricolor ante México, ese mismo que le mete presión a Rafa Márquez en su debut como DT de la mayores mexicana.

Rafa Márquez fue oficializado apenas finalizó el Mundial 2026 y su camino con México comienza ante una Colombia que básicamente los tiene de hijos en enfrentamientos directos. El mismo entrenador lo sabe y expuso el aterrador dato en la rueda de prensa.

Rafa Márquez, DT de México Foto: Getty Images

Fue claro y dijo que Colombia es un rival al que no le pueden ganar desde el 2010, lo cual ya hace mucha bulla en la prensa mexicana, que sigue destacando la renovada convocatoria con Daniel Arcila en sus filas, el mismo que se gana los focos en la Liga MX con el Club León.

La paternidad de Colombia ante México

Rafa Márquez fue claro en la rueda de prensa: “Hablar de jugadores colombianos es hablar de velocidad y fuerza; físicamente son bastante potentes. Colombia se nos ha dificultado; no hemos podido ganarle desde 2010 (victoria 1-0 para México″.

11 de octubre de 2025: México 0-4 Colombia — AT&T Stadium, Arlington, Texas.

México — AT&T Stadium, Arlington, Texas. 16 de diciembre de 2023: México 2-3 Colombia — Memorial Coliseum, Los Ángeles.

México — Memorial Coliseum, Los Ángeles. 27 de septiembre de 2022: México 2-3 Colombia — Levi’s Stadium, Santa Clara.

México — Levi’s Stadium, Santa Clara. 29 de febrero de 2012: México 0-2 Colombia — Sun Life Stadium, Miami.

México — Sun Life Stadium, Miami. 22 de junio de 2011: Colombia 0-0 México — Estadio Hernán Ramírez Villegas, Pereira.

El registro muestra cuatro victorias de forma consecutiva y un empate en el 2011. Dominio total de Colombia que Rafa Márquez espera batir de una vez por todas en Baltimore.

Señal para ver en vivo México vs. Colombia