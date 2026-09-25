Socio de Luis Díaz se lesionó en fecha Fifa: Bayern Múnich confirmó “rotura muscular en el muslo”

Bayern Múnich confirmó que Jamal Musiala, socio de Luis Díaz, sufrió una “rotura muscular en el muslo derecho”. Todo cuando el joven de 23 años estaba concentrado con su selección de Alemania en fecha Fifa.

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Concretamente, el pasado 24 de septiembre, Jamal Musiala estaba en los planes para jugar con Alemania, ante Países Bajos, por la primera fecha de la Nations League. No obstante, fue imposible.

Musiala quedó fuera de planes y, en forma preventiva, el entrenador de Alemania, Jürgen Klopp, no contó con el jugador.

Kurzfristige Änderung in Klopps erster DFB-Elf! 🚨 Für Jamal Musiala, der beim Aufwärmen etwas am Oberschenkel gespürt hat, startet nun der Mainzer Nadiem Amiri.#SkySport #DFBTeam #Musiala pic.twitter.com/5FbEDBdpFC — Sky Sport (@SkySportDE) September 24, 2026

Ahora, Jamal Musiala regresa al Bayern Múnich y afronta allí su recuperación, esperando estar a disposición cuando retome la competencia de clubes en otubre.

Bayern Múnich: “Musiala sufrió una rotura muscular en el muslo derecho”

“Jamal Musiala regresa antes de lo previsto de los partidos internacionales de la selección alemana. Tal como anunció la Federación Alemana de Fútbol (DFB) el viernes, el centrocampista del Bayern de Múnich sufrió una rotura muscular en el muslo derecho”, informó Bayern Múnich.

Y añaden: “El jugador de 23 años se lesionó el jueves por la noche durante el calentamiento previo al partido inaugural de Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA contra los Países Bajos. Musiala estaba previsto que fuera titular en el partido de Ámsterdam. Ahora comenzará su rehabilitación en el Bayern de Múnich”.

ℹ️ Jamal Musiala reist nach Muskelverletzung vorzeitig von der Nationalmannschaft ab.



Gute Genesung, Jamal! ❤️🍀



🗞️ https://t.co/sLWLDymord pic.twitter.com/sJS1Hng09A — FC Bayern München (@FCBayern) September 25, 2026

Otra vez Musiala está lesionado, y es un dato no menor en Bayern Múnich. La joya completa otra molestia, además de los preocupantes desvanecimientos que padeció en la pretemporada con el cuadro bávaro.

Ahora, Musiala se enfocará en recuperarse y estar 100% en forma para cuando Bayern regrese a competencia.

Luis Díaz también aprovecha la fecha Fifa

A comparación de Musiala, Luis Díaz no estuvo ni convocado con su selección (Colombia) para esta fecha Fifa de septiembre y octubre.

Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, reveló que tuvo una charla con el guajiro, y que acordaron que el jugador descansara, recuperara fuerzas, y regresara de la mejor manera con su club en octubre.

Y es que no han sido semanas fáciles para Luis Díaz, quien ha tenido que soportar numerosas críticas de la prensa alemana y de los mismos aficionados del Bayern, debido a su irregular rendimiento en el arranque de la temporada.

Pero hay un dato más, y es la cantidad de partidos que Lucho ha tenido que disputar desde la temporada anterior. Se habla de un desgaste, por lo que estos días de parada no le pueden caer mejor.