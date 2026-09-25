Hay un rival para Luis Díaz que no ha logrado superar ni en Inglaterra, ni tampoco ahora en su permanencia en Alemania; se hace referencia al idioma. Tanto el inglés como el alemán se le han convertido en un tormento para el extremo de la Selección Colombia.

Recientemente otorgó el guajiro una entrevista a Sky Sports a quienes contó que se le ha hecho “terriblemente difícil” poder dominar el alemán desde que está en Bayern Múnich.

A Luis Díaz se le ha hecho difícil el aprender alemán en Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via AFP

“Para mí, el idioma todavía es extraño (ríe) – o mejor dicho, difícil… terriblemente difícil. Adaptarse a él no es tan fácil", confesó sobre las complicaciones que le implican hablar en el idioma nativo de los germanos.

Esta respuesta la dio a raíz de la pregunta relacionada a Múnich como ciudad en la que está radicado y Alemania como país al que se fue luego de haber instalado por varios años en Inglaterra.

De no ser por el idioma “por lo demás, no me puedo quejar de nada. La ciudad es increíble. Hay tantas cosas maravillosas que hacer aquí si tienes tiempo. Estoy muy feliz aquí. El idioma es sin duda una de las pocas cosas con las que tengo dificultades”, recalcó sobre su tormento.

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Bayern le “recuerda a Colombia”

Como en casa parece estar Díaz Marulanda en Múnich, aún cuadno permanece a miles de kilómetros de lo que es es su natal Guajira, así como también Barranquilla que es otra casa importante para el futbolista nacional.

Sobre el trato amable que recibe no tiene reparo alguno: “La gente que he conocido aquí hasta ahora, especialmente en el club, es increíblemente amable y acogedora. Quieren que todo sea perfecto y adecuado para mí, y eso me parece muy, muy agradable. La gente aquí en el club siempre está pensando en el futuro y disfruta trabajando. Eso me recuerda un poco a Colombia. Y realmente me gusta esa mentalidad”.

Luis Día alzando lo que fue su primer título de Bundesliga en Bayern Múnich. Foto: AFP

También ha contado mucho la acogida que tuvo en el grupo de parte de todas las estrellas: “Llegar a este gran club fue realmente espectacular. Me dieron una bienvenida increíblemente cálida. Mis compañeros me hicieron sentir como si llevara aquí muchos años desde el primer día, y eso fue obviamente muy importante para mí”.

Un pilar importante para Luis es su esposa, hijos y demás que lo acompañan en su estancia en suelo germano. Para estos también hay todas las garantías: “Me adapté rápidamente y me sentí como en casa. Mi familia también se alegró mucho enseguida. Y eso también es importante”.

Recargando baterías en fecha Fifa

Para la jornada de amistosos que está próxima a darse, Néstor Lorenzo y Luis Díaz concretaron que el extremo no fuera convocado para los partidos vs. México, Paraguay y Perú.

Luis Díaz en un calentamiento previo a un partido con Bayern Múnich Foto: NurPhoto via Getty Images

Al parecer, el cansancio de una extenuante temporada pasada, con Mundial 2026 a bordo le ha pasado factura al hombre del Bayern Múnich quien se ha visto sumido en una racha negativa de gol en Bundesliga, Copa y Champions League.

Para el DT argentino al frente de la Tricolor era falta de un descanso para Lucho, que regulara sus cargas y así, se volvería a ver la mejor versión.