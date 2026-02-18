Luis Díaz admite que no todo es perfecto en el Bayern Múnich: confesó su mayor problema

Luis Díaz está rompiendo todas sus estadísticas en el Bayern Múnich. Faltando una buena parte de la temporada, el atacante colombiano lleva 19 anotaciones y 15 asistencias para un total de 34 aportes de gol como extremo izquierdo.

Lucho goza de la confianza del cuerpo técnico, los elogios de la dirigencia y una estrecha relación con todos sus compañeros.

Sin embargo, no todo es perfecto en Alemania. Al igual que le sucedió cuando jugaba en el Liverpool, la barrera del idioma ha sido un dolor de cabeza para él y para su esposa Geraldine Ponce.

“El alemán es brutal. Es imposible aprenderlo”, confesó en entrevista con Sky Sport Alemania. “Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma… pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool”, agregó.

Luis Díaz sabía que le iba a costar adaptarse dentro del camerino, pero no dudó en aceptar la oferta. “Cuando el FC Bayern me contactó, supe desde el primer momento que quería dar este paso. Me llenó de orgullo porque conocía el club desde hacía mucho tiempo y sabía qué esperar”, aseguró.

“Fue una buena decisión: una decisión para un equipo increíble y fantástico. Y cuando llegas a un lugar nuevo, naturalmente quieres dar lo mejor de ti y sentirte cómodo. Ser feliz es lo más importante para un jugador y su familia. Venir aquí fue la decisión correcta”, agregó.

Luis Díaz celebró a rabiar su gol número 19 con la camiseta del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Su reacción a los 70 millones

Lucho no olvida que Bayern Múnich pagó 70 millones de euros para ficharlo y quiere devolver esa inversión con títulos. El primer objetivo es la Bundesliga, pero su obsesión es levantar la Champions League.

“El mismo día que firmé, un periodista me preguntó por mi fichaje. Dijo que era uno de los jugadores más caros. En aquel momento dije: ‘Si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valor en el campo‘. No pretendía presionarme ni decirme que tenía que ser el mejor. No, se trataba, y siempre se ha tratado, del equipo”, explicó.

El guajiro aseguró que “quería ir paso a paso, ante todo para conocer al equipo y luego simplemente hacer mi trabajo. He tenido buenos partidos y debo decir que, después de unos meses, me siento aún más cómodo”.

Olise - Kane - Díaz

Luis Díaz no necesitó mucho tiempo para brillar al lado de Harry Kane y Michael Olise, dos jugadores de primer nivel con los que ha encajado a la perfección.

“Me enorgullece mucho jugar en un equipo con Harry y Michael. Son técnicamente espectaculares. Harry, por ejemplo, lo hace todo de maravilla”, indicó el extremo colombiano. “Me ha sorprendido mucho”.

La dupla con Michael Olise no se queda atrás. “Michael te destroza en el uno contra uno; tiene un talento técnico increíble y marca la diferencia. Es un tipo tranquilo. En el campo, es muy comunicativo”, completó.

Luis Díaz era la segunda opción del Bayern, pues primero estaban interesados en Florian Wirtz, que terminó llegando al Liverpool. “Debió haber razones para que Florian no viniera. Ahora estoy aquí, y gracias a Dios las cosas salieron así. Estoy muy contento y agradecido”, insistió.