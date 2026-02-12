Bayern Múnich revela qué pasó en camerinos tras el golazo de Luis Díaz a Leipzig: video inédito

Luis Díaz volvió a ser figura en el partido por los cuartos de final de la Copa de Alemania. El colombiano se reportó con gol por tercer partido consecutivo y ayudó a la clasificación del Bayern Múnich, que sigue vivo en los tres torneos.

Leipzig le puso las cosas difíciles al conjunto bávaro, pero la astucia de Lucho fue fundamental para inclinar la balanza. Bayern Múnich se metió en semifinales y sueña con otro título más en esta temporada donde van rompiendo todos los récords.

Bayern Múnich vs. Werder Bremen: canal y hora para ver a Luis Díaz brillando en la Bundesliga

Luis Díaz está teniendo un momento envidiable y hasta el departamento de comunicaciones del club lo tiene claro. Este miércoles pusieron una cámara a seguir todos los movimientos del atacante guajiro, incluso dentro del camerino.

En el video se ve que Lucho recibe la felicitación de su capitán, el alemán Joshua Kimmich, quien lo abrazó y le dio un beso en la frente como recompensa. Sus otros compañeros también lo aplaudieron al momento del tanto que alargó la ventaja sobre Leipzig.

Justo después del pitazo final, Luis Díaz celebró con la afición del Bayern y salió abrazado del canterano Lennart Karl, otro de sus socios favoritos en esta travesía por la Bundesliga.

Sigue la racha de Lucho Díaz

Aunque el conjunto bávaro cuenta con estrellas mundiales como Manuel Neuer, Harry Kane o el propio Kimmich, en este momento el jugador de moda es Luis Díaz.

Las portadas de los medios alemanes están llenas de fotos del colombiano y comentarios sobre su gran momento a nivel individual.

Director deportivo del Bayern alucina con Luis Díaz: le lanzó piropos tras el golazo ante Leipzig

Lucho llegó a 19 goles en la presente temporada y también ha hecho un gran aporte de 14 asistencias. Esos números lo convierten en una pieza indispensable para el planteamiento de Vincent Kompany, que está contento con su rendimiento en los partidos y los entrenamientos.

La hinchada lo sacó ovacionado por enésima vez, síntoma de que las cosas están marchando de la mejor manera posible.

Luis Díaz celebrando su gol junto a Alphonso Davies. Foto: FC Bayern via Getty Images

Van por el triplete

El sentimiento de los ‘pesos pesados’ del camerino es que tienen equipo para pelear por todo y quedarse con el triplete: Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.

“En la segunda parte estuvimos soberbios, concedimos poco y fuimos peligrosos en ataque, decidimos el partido y lo jugamos bien hasta el final. Lo más importante hoy ha sido que al final hemos concedido muy pocas ocasiones y los hemos mantenido alejados de la portería”, analizó Kimmich.

Sobre el siguiente escalón hacia el título, apuntó: “Por supuesto, nos gustaría jugar la semifinal en casa. Está claro que queremos ir a Berlín. Ahora mismo tenemos mucha confianza”.

El próximo partido del Bayern Múnich será este sábado, 14 de febrero, recibiendo al Werder Bremen por la fecha 22 de la Bundesliga. Dicho juego iniciará a las 9:30 de la mañana y será transmitido por la plataforma de Disney+.