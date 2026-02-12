Bayern Múnich vs. Werder Bremen: canal y hora para ver a Luis Díaz brillando en la Bundesliga

Luis Díaz no descansa y ya calienta motores para el próximo partido de la Bundesliga. Este sábado, 14 de febrero, Bayern Múnich recibe a Werder Bremen por la fecha 22 del campeonato local.

Director deportivo del Bayern alucina con Luis Díaz: le lanzó piropos tras el golazo ante Leipzig

El guajiro lleva tres partidos consecutivos marcando (hizo 5 goles) y quiere alargar esa racha ante Werder Bremen, equipo que marcha en el puesto 16° de la tabla.

El partido está programado para iniciar a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por la plataforma de Disney +.

Para seguir las acciones del compromiso, los hinchas deben adquirir una suscripción pagada en la página oficial o tener acceso a una cuenta activa.

Jugará con el resultado del Borussia Dortmund

Bayern Múnich enfrentará a Werder Bremen conociendo el resultado del Borussia Dortmund, su más inmediato perseguidor, que juega este viernes ante Mainz en la apertura de la jornada.

La diferencia entre ambos es de solo seis puntos, lo que significa que cualquier paso en falso puede ser lapidario.

Bayern ha dejado dudas en sus últimos partidos como local y no quiere sorpresas. Se espera que Vincent Kompany ponga el once de gala con algunas modificaciones, teniendo en cuenta el desgaste que significó la eliminatoria contra Leipzig por la Copa de Alemania.

Tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva ha manifestado su preocupación por el estado físico de los jugadores, entendiendo que viene la parte crucial de la temporada.

Kompany avisó que en cualquier momento llegará la obligación de rotar y darle descanso a los titulares, pero todavía no tiene una fecha clara para hacerlo. Ante Werder Bremen podría empezar a manejar las cargas de jugadores como Michael Olise, Harry Kane o el propio Luis Díaz, que han jugado casi todos los partidos de la Bundesliga.

Luis Díaz jugó todo el partido ante Leipzig el pasado miércoles. Foto: AP

La dirigencia del Bayern Múnich apunta muy alto y quiere pelear por el triplete, es decir, por ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League.

“Estamos muy orgullosos. Se juegan las tres competiciones para ganarlas, pero paso a paso. Si siempre miras demasiado lejos, puedes tropezar fácilmente”, declaró Max Eberl, director deportivo.

Golazo de Luis Díaz en Copa de Alemania: espectacular pase y monumental definición para amargar al Leipzig

El título que parecía más cercano es el de la liga local, sin embargo, Borussia Dortmund no pierde pisada y parece decidido a arruinar los planes de Vincent Kompany.

Pero el Bayern depende de sí mismo y si gana todos los partidos que le quedan por delante, no tendrá ningún problema en levantar la enésima bandeja de la Bundesliga.

Werder Bremen no debería ser un obstáculo mayor, pero los bávaros ya se complicaron esta temporada con el Mainz que venía peleando por la zona de descenso.

Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Werder Bremen