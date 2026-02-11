Golazo de Luis Díaz en Copa de Alemania: espectacular pase y monumental definición para amargar al Leipzig

Momento espectacular. Imparable. Coloque el adjetivo que quiera. Luis Díaz hace carrera por el Balón de Oro y se ratifica como una verdadera joya en Alemania. Es la figura del Bayern Múnich y toca el trono celestial de la historia bávara. Nuevamente, hace acto de presencia desde la titular y con golazo incluido.

Por la Copa de Alemania, a Bayern Múnich le tocó citarse con el RB Leipzig en el Allianz Arena en el último juego del cronograma de los cuartos de final, que ya tiene a Stuttgart, Bayern Leverkusen y Friburgo en las semifinales. Estos tres clubes ven cómo el gigante bávaro se mete entre los cuatro mejores y ratifica su favoritismo a este título.

Vincent Kompany se la jugó y Luis Díaz otra vez se hizo presente desde el pitazo inicial con muchas posibilidades de seguir aumentando sus brillantes números en el fútbol alemán. Era cuestión de tiempo para que Colombia celebrara tras Lucho y una nueva anotación para consumar la eliminación del Leipzig y mantener al Bayern en su camino por la triple corona (Champions, Copa y Bundesliga).

Luis Díaz, con Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la Copa de Alemania. Foto: Getty Images

Sobre el minuto 67, Lucho marcó el segundo tras espectacular pase de Michael Olise quien lo pilló como nueve de área. El guajiro solo tuvo que acomodar su perfil y con el espacio ganado entre el central y el arquero, lanzó gran definición para alargar el marcador.

Luis Díaz anota en la Copa de Alemania

El toque de Luis Díaz pasó minutos después de que Harry Kane anotara el primero del Bayern Múnich de penalti, en una falta dentro del parea del Leipzig inmediatamente después que una pelota pegara en el palo y se salvara el equipo bávaro.

Momento exacto de la definición de Luis Díaz ante Leipzig. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Otra vez, Luis Díaz y Harry Kane para salvar al Bayern y ratificar el máximo nivel en el fútbol alemán. Impresionante nivel del guajiro antes del Mundial 2026 que da tranquilidad en todo un país.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUCHO!



Díaz se deshizo del arquero y sella la clasificación del Bayern vs. Leipzig



¡Definición top!



— ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 11, 2026

De esta manera, Lucho y el Bayern siguen el camino triunfal hacia los tres títulos en la mira de Vincent Kompany. Dominan a placer en la Bundesliga, ya están en los octavos de la Champions League y ahora clasifican a las semifinales de la Copa Alemania.

Luis Díaz se presenta a un remate de temporada que puede marcar la historia de su carrera en año de Mundial. No solo eso, sino que es activo en la influencia de ataque y sus goles y asistencias han permitido que su figuración sea cada vez más grande en uno de los mejores equipos del mundo.