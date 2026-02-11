Deportes

Golazo de Luis Díaz en Copa de Alemania: espectacular pase y monumental definición para amargar al Leipzig

Luis Díaz está imparable en Alemania y se reporta con otro golazo para la clasificación del Bayern Múnich.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

11 de febrero de 2026, 4:29 p. m.
Momento exacto de la definición de Luis Díaz ante Leipzig.
Momento exacto de la definición de Luis Díaz ante Leipzig. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Momento espectacular. Imparable. Coloque el adjetivo que quiera. Luis Díaz hace carrera por el Balón de Oro y se ratifica como una verdadera joya en Alemania. Es la figura del Bayern Múnich y toca el trono celestial de la historia bávara. Nuevamente, hace acto de presencia desde la titular y con golazo incluido.

Por la Copa de Alemania, a Bayern Múnich le tocó citarse con el RB Leipzig en el Allianz Arena en el último juego del cronograma de los cuartos de final, que ya tiene a Stuttgart, Bayern Leverkusen y Friburgo en las semifinales. Estos tres clubes ven cómo el gigante bávaro se mete entre los cuatro mejores y ratifica su favoritismo a este título.

Vincent Kompany se la jugó y Luis Díaz otra vez se hizo presente desde el pitazo inicial con muchas posibilidades de seguir aumentando sus brillantes números en el fútbol alemán. Era cuestión de tiempo para que Colombia celebrara tras Lucho y una nueva anotación para consumar la eliminación del Leipzig y mantener al Bayern en su camino por la triple corona (Champions, Copa y Bundesliga).

Luis Díaz, con Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la Copa de Alemania.
Luis Díaz, con Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la Copa de Alemania. Foto: Getty Images

Sobre el minuto 67, Lucho marcó el segundo tras espectacular pase de Michael Olise quien lo pilló como nueve de área. El guajiro solo tuvo que acomodar su perfil y con el espacio ganado entre el central y el arquero, lanzó gran definición para alargar el marcador.

Deportes

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

Deportes

Bayern Múnich liquidó al Leipzig y Luis Díaz hizo lo que quiso: el guajiro brilló en la DFB-Pokal

Deportes

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Deportes

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Deportes

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Deportes

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Deportes

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Deportes

Triplete de Luis Díaz provocó marca inédita para Bayern Múnich: nunca antes visto en Bundesliga

Deportes

Arne Slot reaccionó al triplete y partidazo de Luis Díaz: confesó qué siente al verlo así

Deportes

Friburgo da un golpe sobre la mesa y avisa a Luis Díaz y Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Luis Díaz anota en la Copa de Alemania

El toque de Luis Díaz pasó minutos después de que Harry Kane anotara el primero del Bayern Múnich de penalti, en una falta dentro del parea del Leipzig inmediatamente después que una pelota pegara en el palo y se salvara el equipo bávaro.

Momento exacto de la definición de Luis Díaz ante Leipzig.
Momento exacto de la definición de Luis Díaz ante Leipzig. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Otra vez, Luis Díaz y Harry Kane para salvar al Bayern y ratificar el máximo nivel en el fútbol alemán. Impresionante nivel del guajiro antes del Mundial 2026 que da tranquilidad en todo un país.

De esta manera, Lucho y el Bayern siguen el camino triunfal hacia los tres títulos en la mira de Vincent Kompany. Dominan a placer en la Bundesliga, ya están en los octavos de la Champions League y ahora clasifican a las semifinales de la Copa Alemania.

Luis Díaz se presenta a un remate de temporada que puede marcar la historia de su carrera en año de Mundial. No solo eso, sino que es activo en la influencia de ataque y sus goles y asistencias han permitido que su figuración sea cada vez más grande en uno de los mejores equipos del mundo.

Más de Deportes

James Rodríguez, presente en el partido de pretemporada del Minnesota United ante DC.

James Rodríguez es noticia en partido de Minnesota United ante DC United: se acabó la espera

Luis Díaz, con Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la Copa de Alemania.

Bayern Múnich liquidó al Leipzig y Luis Díaz hizo lo que quiso: el guajiro brilló en la DFB-Pokal

Momento exacto de la definición de Luis Díaz ante Leipzig.

Golazo de Luis Díaz en Copa de Alemania: espectacular pase y monumental definición para amargar al Leipzig

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - DECEMBER 28: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots looks on during the game against the New York Jets at MetLife Stadium on December 28, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Evan Bernstein/Getty Images)

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich.

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Selección de España encara su primer baja para el Mundial 2026.

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Frank Fabra, defensor colombiano de Independiente Medellín.

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento como jugador del Zenit

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Noticias Destacadas