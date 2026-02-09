Las dos palabras con las que Kompany describe a Luis Días tras el show ante Hoffenheim: le da la vuelta al mundo

Nuevos trucos de magia desbloqueados en Bundesliga de Alemania por parte del guajiro Luis Díaz. El volante colombiano es el máximo protagonista tras el 5-1 en el Allianz Arena con el que Bayern Múnich le pasó por encima al Hoffenheim y se recuperó tras dos partidos sin ganar. Era el momento clave para recomponer el camino y así volvieron las goleadas en el gigante bávaro.

A los 45+2′, Luis Díaz comenzó el show de magia y definió un contragolpe letal a favor del Bayern Múnich en compañía de Harry Kane. El inglés se vistió de asistencia y colocó a Lucho frente al arco para el 3-1 parcial y avisaba que el segundo tiempo iba a ser mejor.

Sobre los 62′, Michael Olise se metió al área y asistió a Luis Díaz. La figura estelar de la Selección Colombia la empujó con calidad al fondo de la red y puso el 4-1, que ya lo colocaba como la gran figura indiscutida. Doblete hasta el momento y dos acciones donde estuvo involucrado en los dos primeros goles.

Luis Díaz, colombiano estrella al servicio de Bayern Múnich. Foto: Getty Images

El show no paró ahí y llegó el tercero de Luis Díaz, luego de hacerse espacio entre los rivales y sacar un tiro de media distancia, imposible de atajar para el guardameta rival. La máxima figura de la noche y su nombre comenzó a rodar en las redes sociales donde algunos dicen que es el mejor extremo del mundo.

Kompany enloquece con el show de Luis Díaz

De esta manera, Bayern Múnich vuelve al triunfo en Bundesliga de forma contundente tras el 5-1 en el Allianz Arena, llega a 54 puntos en 21 juegos en la temporada y le saca seis de ventaja al segundo, Borussia Dortmund.

Post partido, el técnico Vincent Kompany se refirió específicamente a Luis Díaz y le dedicó unas palabras que le dan la vuelta al mundo. Lo describió de gran manera y deja muy claro que Lucho es fundamental en su esquema de ataque para seguir en la línea goleadora y tras los títulos. Puntualizó que tiene una “creatividad caótica”.

Kompany tomó decisión sobre Luis Díaz para el partido de Bayern Múnich ante PSV. Foto: Getty Images

“Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota y en ese momento de repente da un paso extra o cambia de dirección. Y eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”, dijo Kompany.

Y agregó: “Tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar por sobre el jugador rival", en una serie de características que lo hacen letal en el frente de ataque y lo consolidad como alguien mentalmente fuerte para dar el paso de calidad y anotar.