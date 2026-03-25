Ronaldinho volverá a dar espectáculo en Colombia. Después de lo que fue su última visita vestido con los colores de Independiente Santa Fe, ahora jugará en medio de lo que han denominado Latam vs. Europa.

Dicho partido fue presentado al público en las últimas horas de este 25 de marzo, como el gran juego que llevarán a cabo creadores de contenido de todo el mundo el próximo 2 de mayo en el estadio El Campín, de Bogotá.

“Los mejores creadores de contenido se enfrentan”, acompaña el anuncio que salió de la cuenta oficial del evento en Instagram.

En la portada del partido, la cara de mayor reconocimiento es la de la ‘sonrisa del fútbol mundial’, Dinho, quien es la cara más llamativa del evento.

También están otros creadores como Coscu, El Borrego, Zion y Jhoan López. “ATENCIÓN BOGOTÁ… SE HACE OFICIAL. RONALDINHO GAÚCHO LLEGA A LA CANCHA”, avisan de lo que viene en próximos meses.

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“LATAM vs. EUROPA: Los mejores creadores de contenido frente a frente. Un partido. Una noche. Un momento que no se repite”, resaltan de la importancia del juego.

”Estadio El Campín | 2 de mayo”, y finalizan con el lugar en el que se va a jugar, así como la fecha a realizarse.

Un día antes, en la primera publicación sobre el evento, los organizadores pusieron: “Hay momentos en los que el fútbol deja de ser solo un juego… y se convierte en algo que une culturas, estilos y formas de vivirlo”.

“Algo se está preparando. No solo en la cancha, sino en la energía de dos mundos que están a punto de encontrarse”, llamaban la atención.

“No es casualidad. No es un partido más. Es el cruce de caminos, de historias distintas que hablan el mismo idioma: el fútbol”, llenaban de expectativa.

“Dos formas de sentirlo, dos maneras de jugarlo… un mismo escenario. Bogotá está a punto de vivir algo diferente. Algo que no pasa todos los días”, resaltaban.

“Más que un amistoso, se trata de un ‘partido premundialista’ diferente, donde no solo se enfrentan equipos, sino audiencias globales”, explican los organizadores como incentivo de cara al Mundial 2026.

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“Creadores de contenido de seis países —que en conjunto superan los 500 millones de seguidores— llevarán a la cancha una nueva forma de vivir el fútbol: más cercana, más interactiva y profundamente conectada con la cultura de las redes sociales”, completan.

Última vez de Ronaldinho en Bogotá

Fue para el año 2019 que el crack mundial pisó tierras capitalinas. En dicha oportunidad jugó con la camiseta 10 de Independiente Santa Fe ante Atlético Nacional.

Ronaldinho vistiendo en 2019 los colores de Independiente Santa Fe. Foto: Prensa Santa Fe

Dicha noche el estadio El Campín se engalanó con su presencia, miles de aficionados abarrotaron las gradas y se le hizo una gran ovación que quedó en la memoria de muchos.

Dinho respondió a sus seguidores con algunos trucos, jugadas de fantasía y mucho fútbol como en su mejor época en Barcelona, AC Milan, así como la Selección de Brasil.