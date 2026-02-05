Deportes

Video: la jugada de Ronaldinho que recreó Luis Javier Suárez para humillar a un rival en Portugal

Espectacular jugada de Luis Javier Suárez en la Copa de Portugal en el triunfo del Sporting Lisboa. Emuló a Ronaldinho.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de febrero de 2026, 3:00 a. m.
Ronaldinho y Luis Suárez.
Ronaldinho y Luis Suárez. Foto: Fotos: Getty Images

Luis Javier Suárez vuelve a ser viral en el mundo luego de una gran jugada que lanzó en la Copa de Portugal, en partido válido por los cuartos de final del torneo que dejó al Sporting Lisboa en las semifinales. El atacante colombiano no anotó, pero dejó una joya que se gana las miradas en Europa.

Al final, fue victoria 3-2 para el Sporting Lisboa ante el AVS para avanzar a las semifinales de la competición y de forma sufrida. Fueron goles de Luis Guilherme, autogol de Paulo Vitor y una agónica anotación de Geny Catamo en el alargue (117′), tras el 2-2 en los 90 minutos.

Luis Javier Suárez fue titular y tuvo varias opciones de gol, fue muy incisivo en la zona de ataque y siempre se le vio comprometido y buscando la anotación que habitualmente marca por partido. El atacante samario no encontró la forma de aumentar el marcador, pero dejó de por medio un ‘jugadón’ muy al estilo Ronaldinho.

Sobre el minuto 27, cuando el partido iba 0-0 en el estadio José Alvalade, Luis Javier Suárez le ‘rompió la cadera’ a un rival y lo humilló, superando la marca y avanzando por el costado derecho hasta la línea de fondo. El atacante samario controló y demostró sus capacidades fuera del área. Jugada de antología para exponer a un compatriota.

Luis Suárez se lució en la Copa de Portugal

Apenas se sacó a su marcador, remató cruzado con poco perfil, pero el arquero mantuvo su arco en cero. Se generó una serie de rebotes en el área que los compañeros de Luis Suárez no pudieron rematar. Jugada de lujo que hace recordar los mejores años de Ronaldinho con Barcelona y la Selección Brasil.

El delantero colombiano #97 del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, anota el segundo gol de su equipo, que luego fue anulado durante el partido de fútbol de la Liga Portuguesa entre el Sporting CP y el CD Nacional da Madeira en el estadio José Alvalade de Lisboa el 1 de febrero de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
El delantero colombiano #97 del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, anota el segundo gol de su equipo, que luego fue anulado durante el partido de fútbol de la Liga Portuguesa entre el Sporting CP y el CD Nacional da Madeira en el estadio José Alvalade de Lisboa el 1 de febrero de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) Foto: AFP

Aunque ahí no para todo, pues el rival al que humilló Suárez es Cristian Castro Devenish, un defensa central canterano de Atlético Nacional que fue a préstamo al fútbol portugués en el 2024. Vistió la camiseta del Río Ave y en junio de ese mismo año, nuevamente fue cedido, pero al AVS, donde es titular en la primera línea de cuatro.

Con el 3-2 y con Luis Javier Suárez imparable, Sporting Lisboa accede a semifinales y también va por este título. Comienza la recta final para el equipo lisboeta con el colombiano a bordo, donde aún sueña con la ‘Triple Corona’, sumando la Primeira Liga y la sorpresa que pueda dar en la Champions League. El camino todavía es largo.

