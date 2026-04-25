Pereira frena a Nacional y Jaguares atormenta al Bucaramanga: sigue la fecha 18 en Liga BetPlay

Arrancó movido este sábado, 25 de abril, con los partidos válidos por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l. Jaguares acabó sorprendiendo al Bucaramanga de visita y lo dejó en jaque; además, Pereira sumó su primer triunfo del semestre y fue contra el líder, Nacional.

Jaguares dio el batacazo en el Américo Montanini

Corría el minuto 90+1′ en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga. Los leopardos ganaban 2-1 y eran noticia, pues con ese triunfo parcial llegaban con vida a la última fecha (19) de la Liga BetPlay 2026-l.

Sin embargo, la historia cambió en ese instante. Duván Rodríguez anotó un agónico gol que silenció por completo a los hinchas del Atlético Bucaramanga. Es el 2-2 que deja con posibilidades casi nulas de que el leopardo entre a los playoffs de la competencia.

🔵⚽ ¡Gol agónico de Jaguares para empatar al final del partido contra Bucaramanga!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/lEL93EYRDs — Win Sports (@WinSportsTV) April 25, 2026

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Pereira se sacude y vence al líder Nacional

Eran dos realidades completamente diferentes las que se enfrentaban. Atlético Nacional, ya clasificado y líder solitario, hacía de visitante contra un Pereira que no había ganado en todo el semestre y posaba último.

A los 13′ del primer tiempo, Jordy Monroy encajó el único tanto del partido y desató absoluta locura en los hinchas matecañas y su cuerpo técnico. Era muy temprano, pero veían de cerca la posibilidad de los primeros tres puntos por triunfo en el semestre.

🟡🔴🔥 ¡TRIUNFAZO DEL CONJUNTO ‘MATECAÑA’! Con gol de Jordy Monroy, Deportivo Pereira venció 1-0 a Atlético Nacional en la jornada 18 de #LALIGAxWIN.



👉Los ‘Verdolagas’ siguen líderes con 40 puntos, mientras que los ‘Aurirrojos’ suman su primera victoria del semestre y llegan a… pic.twitter.com/chEI7dotTh — Win Sports (@WinSportsTV) April 25, 2026

Con ese gol de Monroy fue suficiente para que Pereira le ganara a Nacional 1-0. Eso sí, el verde de Antioquia vio la expulsión de Juan Manuel Rengifo (45+4’), algo que los condicionó para todo el segundo tiempo.

Además, hubo polémica en el cierre del partido. En la última jugada, parecía que a Atlético Nacional le podían pitar una falta a favor, en el área del Pereira, pero no fue así. El árbitro central del partido, Jhon Ospina, tuvo comunicación con el VAR, John Perdomo, y no le informaron de algo concreto para decretar pena máxima.

🧐⚽¡Los jugadores de Nacional pedía penal sobre el final, pero el central dio por terminado el compromiso!



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Así va la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l

Jueves, 23 de abril

Deportivo Pasto 1 - 2 Santa Fe

Millonarios 2 - 0 Deportes Tolima

Viernes, 24 de abril

Cúcuta Deportivo 1 - 1 Junior de Barranquilla

Sábado, 25 de abril

Atlético Bucaramanga 2 - 2 Jaguares

Deportivo Pereira 1 - 0 Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. América de Cali - 6:10 p.m.

Deportivo Independiente Medellín vs. Fortaleza - 8:30 p.m.

Domingo, 26 de abril