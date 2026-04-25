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Pereira frena a Nacional y Jaguares atormenta al Bucaramanga: sigue la fecha 18 en Liga BetPlay

Son dos resultados que tienen implicación directa en la tabla de posiciones de la competencia.

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Redacción Deportes
25 de abril de 2026 a las 6:16 p. m.
Triunfo de Pereira y empate de Jaguares mueven la Liga BetPlay 2026-l en su fecha 18.
Triunfo de Pereira y empate de Jaguares mueven la Liga BetPlay 2026-l en su fecha 18. Foto: Izq: prensa Atlético Nacional - API / Der: Colprensa - API

Arrancó movido este sábado, 25 de abril, con los partidos válidos por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l. Jaguares acabó sorprendiendo al Bucaramanga de visita y lo dejó en jaque; además, Pereira sumó su primer triunfo del semestre y fue contra el líder, Nacional.

Jaguares dio el batacazo en el Américo Montanini

Corría el minuto 90+1′ en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga. Los leopardos ganaban 2-1 y eran noticia, pues con ese triunfo parcial llegaban con vida a la última fecha (19) de la Liga BetPlay 2026-l.

Sin embargo, la historia cambió en ese instante. Duván Rodríguez anotó un agónico gol que silenció por completo a los hinchas del Atlético Bucaramanga. Es el 2-2 que deja con posibilidades casi nulas de que el leopardo entre a los playoffs de la competencia.

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Pereira se sacude y vence al líder Nacional

Eran dos realidades completamente diferentes las que se enfrentaban. Atlético Nacional, ya clasificado y líder solitario, hacía de visitante contra un Pereira que no había ganado en todo el semestre y posaba último.

A los 13′ del primer tiempo, Jordy Monroy encajó el único tanto del partido y desató absoluta locura en los hinchas matecañas y su cuerpo técnico. Era muy temprano, pero veían de cerca la posibilidad de los primeros tres puntos por triunfo en el semestre.

Con ese gol de Monroy fue suficiente para que Pereira le ganara a Nacional 1-0. Eso sí, el verde de Antioquia vio la expulsión de Juan Manuel Rengifo (45+4’), algo que los condicionó para todo el segundo tiempo.

Además, hubo polémica en el cierre del partido. En la última jugada, parecía que a Atlético Nacional le podían pitar una falta a favor, en el área del Pereira, pero no fue así. El árbitro central del partido, Jhon Ospina, tuvo comunicación con el VAR, John Perdomo, y no le informaron de algo concreto para decretar pena máxima.

Así va la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-l

Jueves, 23 de abril

  • Deportivo Pasto 1 - 2 Santa Fe
  • Millonarios 2 - 0 Deportes Tolima

Viernes, 24 de abril

  • Cúcuta Deportivo 1 - 1 Junior de Barranquilla

Sábado, 25 de abril

  • Atlético Bucaramanga 2 - 2 Jaguares
  • Deportivo Pereira 1 - 0 Atlético Nacional
  • Deportivo Cali vs. América de Cali - 6:10 p.m.
  • Deportivo Independiente Medellín vs. Fortaleza - 8:30 p.m.

Domingo, 26 de abril

  • Águilas Doradas vs. Once Caldas - 4:00 p.m.
  • Llaneros vs. Alianza FC - 6:10 p.m.
  • Internacional de Bogotá vs. Boyacá Chicó - 8:20 p.m.