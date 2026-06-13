Arelys Henao confesó el duro momento que enfrentó después de recibir su diagnóstico de cáncer

En la industria de la música colombiana hay varios géneros que han ganado una gran cantidad de seguidores, y uno de los más llamativos es la música popular, la cual tiene grandes exponentes.

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En la cuota femenina, una de las cantantes que más ha destacado con el paso de los años por su talento, sus grandes letras y su fuerte historia de vida es Arelys Henao, quien recientemente habló del complejo diagnóstico de salud que la llevó a pasar momentos realmente amargos.

Esta famosa cantante hace poco estuvo frente a los micrófonos del Pódcast de Caracol Televisión, Historias con Ritmo, y allí, habló de cómo impactó en ella, en su vida, el hecho de que su equipo médico le confirmara que tenía cáncer de tiroides.

Arelys Henao habló sobre su diagnóstico de cáncer. Foto: Vanesa Londoño

Arelys confesó que en el momento en el que le confirmaron la enfermedad, pensó que su vida había acabado, se había detenido por completo.

“Cuando me dio el cáncer, pensé que hasta ahí todo había llegado; pero, cuando para uno todo ha acabado, para Dios todo está empezando", afirmó.

Además, mencionó que más allá de sentirse mal por el cáncer que tenía en su cuerpo, los dolores y malestares, lo que la ponía triste y desmotivada era el pensamiento de que tenía que dejar a sus hijos, y que no podría compartir con ellos sus momentos más importantes, su adolescencia, todas sus vivencias.

“Cuando me la dieron (la noticia) fue muy difícil porque mis hijos estaban muy pequeños, entonces yo decía que lo que más me dolía en el momento era dejar a mis hijos sin un futuro, sin poder disfrutar de su mamá en su juventud y fue difícil, pero gracias a Dios fue una situación que pudimos afrontar”, añadió, dejando claro que la enfermedad no pudo con ella, y que logró sobrellevar.

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En esta entrevista, los seguidores y fanáticos de la intérprete de Señor prohibido, Ave de otro corral, Amor de hospital, No podemos callar, entre otras, le dejaron comentarios en donde le expresan claramente la empatía y admiración que sienten por ella y su resiliencia.

“Amo tus entrevistas porque siempre me dejas una excelente enseñanza, un abrazo”; “La mejor de todas”; “Ella es muy fuerte”; “Tiene una historia de vida impresionante y demuestra ser muy fuerte”, son algunos de los comentarios en la publicación.