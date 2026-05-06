La reconocida intérprete de música popular, Arelys Henao, se prepara para uno de los hitos más significativos de su vida artística: la celebración de sus 30 años de carrera profesional. El evento, que tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 17 de octubre, no solo representa un recorrido por su catálogo musical, sino que también ha servido de marco para que la artista comparta sus reflexiones sobre el rol de las figuras públicas en el actual contexto social de Colombia.

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Consolidada como la ‘Reina de la música popular’, Henao ha confirmado que este espectáculo será una producción de alto nivel diseñada para retribuir el apoyo de sus seguidores. La boletería para este encuentro musical está disponible a través de los canales oficiales de Tu Boleta desde el pasado 30 de abril.

En una reciente entrevista concedida al programa ‘El Klub’ de la emisora La Kalle, Henao fue consultada sobre su lectura de la situación actual de Colombia, considerando su historia personal marcada por la resiliencia frente a la violencia. La respuesta de la artista se alejó de cualquier polarización política, defendiendo una postura de neutralidad y respeto por la diversidad de pensamiento en su audiencia.

“Yo creo que los colombianos merecemos ser felices. Creo que el artista no está para opinar de política ni para dividir el país”, afirmó la cantante durante el diálogo radial.

Henao enfatizó que su base de seguidores es heterogénea, abarcando diferentes espectros ideológicos, y que su objetivo primordial es la unión a través del arte. “Yo no voy a desunir a mis seguidores porque tengo tantos seguidores en derecha como en izquierda”, señaló, subrayando que la música debe funcionar como un punto de encuentro y no como un combustible para el debate partidista.

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La intérprete de éxitos como ‘Señor Prohibido’ también compartió una perspectiva espiritual sobre el futuro institucional del país. Ante las preguntas sobre los cambios y la incertidumbre política, manifestó que su enfoque reside en la oración y en la aceptación de los procesos históricos desde una cosmovisión religiosa.

“Dios es el único que sabe cuál es el mejor camino. Por eso, más que discutir, más que pelear, es orarle a Dios para que toque los corazones”, expresó Henao en La Kalle. Sus declaraciones reflejan una tendencia observada en varios sectores del entretenimiento que prefieren mantener un perfil bajo y conciliador ante la polarización del país.

Más allá de la controversia que pueda generar el silencio o la neutralidad de los artistas en temas políticos, Arelys Henao se mantiene como un referente de superación. Su vida, que ha sido incluso llevada a la televisión nacional, resuena en un público que ve en ella la representación de la lucha contra la adversidad. La celebración del 17 de octubre se perfila, por tanto, como un homenaje a esa trayectoria de persistencia en el género popular colombiano.