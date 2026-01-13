Música

“Ahora el despecho se canta con orgullo, no con vergüenza”: así alcanzaron el éxito las nuevas voces de la música popular colombiana

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

13 de enero de 2026, 10:51 p. m.
Yeison Jiménez, Luis Alfonso, Jessi Uribe y Arelys Henao; principales exponentes de la música popular en Colombia.
Yeison Jiménez, Luis Alfonso, Jessi Uribe y Arelys Henao; principales exponentes de la música popular en Colombia. Foto: Colprensa

La muerte de Yeison Jiménez marcó un antes y un después para la música popular colombiana. No solo por la ausencia de uno de sus máximos exponentes, sino porque su historia resume el recorrido de un género que durante años fue relegado a la periferia cultural y hoy ocupa el centro de la conversación musical del país. La música popular, que nació en la cantina y el despecho, hoy es identidad, orgullo y espejo social.

Durante décadas, este género fue visto como una expresión regional, asociada a lo rural y a un público específico. Esa percepción comenzó a transformarse cuando una nueva generación de artistas decidió contar su historia sin filtros. Para la periodista Diva Jesurum, amiga cercana de Yeison Jiménez, el cambio fue narrativo y simbólico: durante años “la música popular fue vista como un género local, campesino, de cantina, sin prestigio cultural”, pero esa mirada empezó a romperse cuando los artistas dejaron de cantar la tragedia desde la resignación y comenzaron a narrar su dolor como identidad y motor de vida.

Yeison Jiménez lideró una generación de artistas que en sus canciones habla de su pobreza, errores y excesos con honestidad. Foto: Colprensa

En ese quiebre aparece Yeison Jiménez como figura central. Jesurum aseguró que el artista “no decoró su origen ni pidió permiso para contar su historia; habló de su pobreza, de sus errores y de sus excesos con una honestidad brutal”, y justamente ahí radicó su conexión con el público. El dolor dejó de ser solo lamento para convertirse en bandera, en una forma de decir que se puede caer, pero también levantarse. “Ahora el despecho se canta con orgullo, no con vergüenza”, señaló la periodista.

“Me hubiera encantado ser una persona de una vida normal”: Yeison Jiménez, en su última entrevista con SEMANA antes de su muerte

Jiménez hizo parte de una generación que compartió escenario, público y códigos con nombres como Jessi Uribe y Luis Alfonso. Los unía un origen común, lejos del privilegio y de la industria tradicional. Según Jesurum, estos artistas “venían de carencias económicas, de familias fracturadas, de muchos errores, pero también de una necesidad urgente de ser escuchados”, y esa verdad sin metáforas fue lo que los conectó entre sí y con la gente. En el caso de Yeison, su figura representó ese ascenso posible que muchos anhelan: “El público no lo veía lejano, lo veía como uno más, como ese campesino que logró cumplir sus sueños”.

Las Hermanitas Calle, precursoras de la música popular en Colombia. Foto: Colprensa

Herederos de una tradición

Para entender el peso cultural de este momento, es necesario volver a los orígenes del género. El productor musical Adrián Bueno recordó que la música popular colombiana se construyó a partir de una mezcla de influencias rurales, mexicanas y estadounidenses. Todo comenzó con Las Hermanitas Calle, marcadas por el folclor mexicano; continuó en los años setenta y ochenta con artistas como Galy Galiano y Vicky Carr, quienes llevaron la balada hacia sonidos rancheros, y se consolidó en los noventa con Darío Gómez, que convirtió el despecho en identidad nacional. A ese recorrido se suma Marbelle, “una de las grandes responsables de lo que hoy conocemos como música popular”, según Bueno, y con ella surgió una generación que tomó esos cimientos para hacerlos propios.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

La muerte de Yeison Jiménez golpeó con especial fuerza a sus colegas. En una entrevista con SEMANA, Pipe Bueno confesó que su partida le dejó reflexiones profundas sobre la vida y el éxito. Más allá del dolor, aseguró que la noticia lo enfrentó a la fragilidad de la carrera artística y a lo injusto de una pérdida que “no tenía que pasar”, especialmente por una familia que queda marcada para siempre. Para Pipe, la ausencia de Yeison no es solo la de un cantante, sino la de “una figura enorme de nuestra cultura musical”.

Maureen Belky Ramírez Cardona
Marbelle, Reina de la tecnocarrilera, y una de las grandes responsables de lo que hoy conocemos como música popular. Foto: Colprensa

Pese al golpe, el género no queda huérfano. Hoy existen voces que continúan ampliando la música popular sin perder su esencia. Jessi Uribe se consolidó como uno de los grandes referentes contemporáneos, combinando despecho, romanticismo y una estética más cercana al pop; Luis Alfonso representa la crudeza del lenguaje directo y la conexión con públicos jóvenes; Pipe Bueno ha sido clave en llevar el género a escenarios masivos e internacionales; Alzate se convirtió en el cronista del despecho urbano, y Arelys Henao ha ampliado el relato desde una voz femenina que habla de resistencia y empoderamiento.

Para Jesurum, lo que viene es una etapa de mayor conciencia. El género, dice, “queda herido en su corazón, pero no huérfano”. La música popular entra ahora en una fase de madurez, donde ya no basta con cantar el dolor, sino también con invitar al cuidado, al equilibrio y a la familia. En medio del duelo, la música popular colombiana sigue cantando más fuerte que nunca. “La música no se rompe, lo que se quiebran son los corazones”, concluyó.

Noticias Destacadas