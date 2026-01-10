Gente

Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

El artista se sinceró y confesó detalles de uno de los momentos más importantes de su carrera.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

10 de enero de 2026, 11:29 p. m.
El famoso cantante de música popular perdió la vida en accidente aéreo.
El famoso cantante de música popular perdió la vida en accidente aéreo. Foto: Colprensa

En la tarde del sábado, 10 de enero, se confirmó la muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas de música popular más importantes del momento. En medio de un accidente aéreo perdió la vida, dejando una fuerte tristeza entre sus familiares y millones de fanáticos a nivel nacional e internacional.

Atención: Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, murió en un accidente de una avioneta en Paipa

En medio de la tristeza, miles de personas recordaron algunos de los momentos más importantes de su carrera, siendo uno de estos, su más reciente concierto en la ciudad de Bogotá, en el que llenó el Estadio El Campín e hizo historia en ser el primer cantante de música popular en hacer sold-out.

Yeison Jiménez habría muerto en el accidente de la avioneta.
Yeison Jiménez habría muerto en el accidente de la avioneta. Foto: Fotomontaje El País

Días previos al show, el cantante habló con SEMANA y dio detalles de las sorpresas que estuvo preparando junto a su equipo para sorprender a las más de 40.000 personas que compraron las boletas.

YouTube video stKc7tMNJV8 thumbnail

“Es sorprendente pensar que un artista de música regional colombiana logró llenar un estadio. Yo creo que eso no se lo imaginaba nadie, y es un logro que, de verdad, deja la vara muy alta para el género y para todos mis colegas. Abre puertas que no estaban dentro del radar y me convierte en ese primer exponente que logra algo tan bonito, simplemente gracias al amor y al cariño de la gente. Hay 42.000 boletas vendidas, va a ser una locura este sábado. Gracias a Dios el tiempo ha mejorado, en Bogotá no ha estado lloviendo mucho, así que todo pinta para que sea un gran sábado”.

Gente

“Yo siento que viví dos vidas”: la entrevista de Yeison Jiménez con Vicky Dávila en la que narró su increíble historia de superación

Gente

Muerte de Yeison Jiménez: se conoció la identidad de los demás tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo

Gente

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Gente

“Me hubiera encantado ser una persona de una vida normal”: Yeison Jiménez, en su última entrevista con SEMANA antes de su muerte

Gente

Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

Gente

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

Gente

¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

Nación

Decretan duelo departamental en Boyacá tras trágico accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez

Semana TV

Sin Filtro con Yeison Jiménez, el ‘aventurero’ de la música popular en Colombia

Medellín

Pipe Bueno, Jessi Uribe y otros amigos del cantante Yeison Jiménez reaccionaron a su muerte. Así llora Colombia su trágico fallecimiento

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

Por otro lado, Yeison Jiménez se refirió a la forma en que fueron seleccionados los cantantes que lo acompañarán en el escenario, y explicó por qué esta decisión fue uno de los factores más importantes del evento.

Yeison Jiménez reveló en SEMANA detalles inéditos de su concierto en El Campín; así será el evento

“El tema de los elegidos para acompañarme se definió porque es mi cumpleaños. Yo dije: ‘Bueno, la gente pagó para ver a Yeison Jiménez, y yo quiero, en mi cumpleaños, ver a tal y tal cantando’. Escogí a los invitados pensando en los que yo quería escuchar ese día. Si no hubiera hecho el concierto, posiblemente los habría contratado para mi fiesta de cumpleaños. Ese fue el argumento en el que nos basamos. Vamos a tener grandes artistas en tarima, con una puesta en escena impresionante. Todo el show de Yeison Jiménez es nuevo; todo lo que se va a ver no existía, no estaba en ninguna parte hasta hoy. Es un nuevo nacimiento para el género”, afirmó.

Yeison Jiménez
Así se vivió el show de Yeison Jiménez en El Campín de Bogotá Foto: Captura de pantalla YouTube / Yeison Jiménez

Más de Gente

Reveló que siempre llevaba un revólver para protegerse en el barrio más peligroso de la ciudad.

“Yo siento que viví dos vidas”: la entrevista de Yeison Jiménez con Vicky Dávila en la que narró su increíble historia de superación

Yeison Jiménez murió, y junto a él otras cuatro personas que hacían parte de la tripulación.

Muerte de Yeison Jiménez: se conoció la identidad de los demás tripulantes que fallecieron en el accidente aéreo

El fotógrafo del cantante de música popular compartió imágenes antes del accidente.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

YEISON JIMENEZ

“Me hubiera encantado ser una persona de una vida normal”: Yeison Jiménez, en su última entrevista con SEMANA antes de su muerte

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez había soñado que tendría un grave accidente aéreo: así lo contó

La tarima principal contará con un espectáculo visual de primer nivel, pasarela y todos los éxitos.

Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

Yeison Jiménez habló sobre rumbo que tomará su vida.

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

La pareja de famosos confirmó su divorcio.

¿Fue por su orientación sexual? Ex de Omar Murillo responde a rumores sobre su divorcio

La presentadora tomó importante decisión con su primer sueldo.

“Adopté”: Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores con inesperado secreto familiar

El creador de contenido habló del motivo de su hospitalización.

Preocupación por Yeferson Cossio: la verdad de su enfermedad cardíaca e intervención de urgencia

Noticias Destacadas