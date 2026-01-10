Esta fue la última entrevista de Yeison Jiménez con SEMANA; habló de importante logro

En la tarde del sábado, 10 de enero, se confirmó la muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas de música popular más importantes del momento. En medio de un accidente aéreo perdió la vida, dejando una fuerte tristeza entre sus familiares y millones de fanáticos a nivel nacional e internacional.

Atención: Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, murió en un accidente de una avioneta en Paipa

En medio de la tristeza, miles de personas recordaron algunos de los momentos más importantes de su carrera, siendo uno de estos, su más reciente concierto en la ciudad de Bogotá, en el que llenó el Estadio El Campín e hizo historia en ser el primer cantante de música popular en hacer sold-out.

Yeison Jiménez habría muerto en el accidente de la avioneta. Foto: Fotomontaje El País

Días previos al show, el cantante habló con SEMANA y dio detalles de las sorpresas que estuvo preparando junto a su equipo para sorprender a las más de 40.000 personas que compraron las boletas.

“Es sorprendente pensar que un artista de música regional colombiana logró llenar un estadio. Yo creo que eso no se lo imaginaba nadie, y es un logro que, de verdad, deja la vara muy alta para el género y para todos mis colegas. Abre puertas que no estaban dentro del radar y me convierte en ese primer exponente que logra algo tan bonito, simplemente gracias al amor y al cariño de la gente. Hay 42.000 boletas vendidas, va a ser una locura este sábado. Gracias a Dios el tiempo ha mejorado, en Bogotá no ha estado lloviendo mucho, así que todo pinta para que sea un gran sábado”.

Por otro lado, Yeison Jiménez se refirió a la forma en que fueron seleccionados los cantantes que lo acompañarán en el escenario, y explicó por qué esta decisión fue uno de los factores más importantes del evento.

Yeison Jiménez reveló en SEMANA detalles inéditos de su concierto en El Campín; así será el evento

“El tema de los elegidos para acompañarme se definió porque es mi cumpleaños. Yo dije: ‘Bueno, la gente pagó para ver a Yeison Jiménez, y yo quiero, en mi cumpleaños, ver a tal y tal cantando’. Escogí a los invitados pensando en los que yo quería escuchar ese día. Si no hubiera hecho el concierto, posiblemente los habría contratado para mi fiesta de cumpleaños. Ese fue el argumento en el que nos basamos. Vamos a tener grandes artistas en tarima, con una puesta en escena impresionante. Todo el show de Yeison Jiménez es nuevo; todo lo que se va a ver no existía, no estaba en ninguna parte hasta hoy. Es un nuevo nacimiento para el género”, afirmó.