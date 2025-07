Yeison Jiménez reveló en SEMANA detalles inéditos de su concierto en El Campín; así será evento

En la noche del sábado 26 de julio, Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos y escuchados de la música popular colombiana, se presentará por primera vez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Allí compartirá con sus más fieles admiradores varias de sus canciones más emblemáticas y celebrará, además, su cumpleaños número 34.

Bajo el nombre de Mi Promesa Tour 2025, el artista nacido en Manzanares, Caldas, logró agotar la boletería, por lo que el estadio estará a su máxima capacidad.

Yeison Jiménez se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 26 de julio | Foto: TuBoleta

En entrevista con SEMANA, el intérprete de Aventurero, Ya no mi amor y Vuelve y me pasa reveló lo significativo que es para él llegar a El Campín y reencontrarse con el público bogotano.

“Es sorprendente pensar que un artista de música regional colombiana logró llenar un estadio. Yo creo que eso no se lo imaginaba nadie, y es un logro que, de verdad, deja la vara muy alta para el género y para todos mis colegas. Abre puertas que no estaban dentro del radar y me convierte en ese primer exponente que logra algo tan bonito, simplemente gracias al amor y al cariño de la gente. Hay 42.000 boletas vendidas, va a ser una locura este sábado. Gracias a Dios el tiempo ha mejorado, en Bogotá no ha estado lloviendo mucho, así que todo pinta para que sea un gran sábado”.

Por otro lado, Yeison Jiménez se refirió a la forma en que fueron seleccionados los cantantes que lo acompañarán en el escenario, y explicó por qué esta decisión fue uno de los factores más importantes del evento.

“El tema de los elegidos para acompañarme se definió porque es mi cumpleaños. Yo dije: ‘Bueno, la gente pagó para ver a Yeison Jiménez, y yo quiero, en mi cumpleaños, ver a tal y tal cantando’. Escogí a los invitados pensando en los que yo quería escuchar ese día. Si no hubiera hecho el concierto, posiblemente los habría contratado para mi fiesta de cumpleaños. Ese fue el argumento en el que nos basamos. Vamos a tener grandes artistas en tarima, con una puesta en escena impresionante. Todo el show de Yeison Jiménez es nuevo; todo lo que se va a ver no existía, no estaba en ninguna parte hasta hoy. Es un nuevo nacimiento para el género”, afirmó.

La tarima principal contará con un espectáculo visual de primer nivel, pasarela y todos los éxitos. | Foto: Colprensa

¿Cómo será el YJ Fest?

El artista confesó que, junto a su equipo, organizó varios espacios en los alrededores y al interior del estadio, donde los asistentes al show tendrán la oportunidad de participar en distintas actividades.

“Hicimos un YJFest, que es como una especie de feria antes de entrar al concierto. Entonces, lo que le estamos pidiendo a la gente es que llegue entre las 3 y las 6 de la tarde para que no se lo pierdan, ya que no es cualquier cosa. Es algo planeado, de un nivel muy grande, muy amplio, quizás como nunca se había visto”, afirmó.

Manifestó que el público tendrá la oportunidad de vivir toda una experiencia horas antes del concierto: “Van a haber muchas cosas, las cuales no quiero adelantar, pero vale la pena, porque yo sé que quien no vaya y no ingrese va a sentir que se perdió de la experiencia”.