Yeison Jiménez destapó en SEMANA detalles exclusivos sobre la estafa que están haciendo a su nombre

No obstante, dejó en claro las razones por las que no ha tomado medidas legales al respecto:

“He sido muy permisivo y lo he sido netamente porque yo decía ‘es gente rebuscándose la comidita, es gente que quiere salir adelante, no le voy a parar bolas’, pero fueron cogiendo fuerza e incluso, han llegado momentos en los que falsifican carnés y exigen el acceso a concierto que, porque son vendedores oficiales míos”.

“Yo me enteré ya tarde, me mandaron videos y fotos. Yo lo único que le digo a la gente es que no son los originales, si las quieren comprar, que las compren, y estarán apoyando a otra persona, pero no son las gorritas bacanas que nosotros sacamos, el merch oficial de nosotros, el cual hacemos con tanto amor, con tanto respeto y con tan buena calidad”.