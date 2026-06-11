Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de junio, según Walter Mercado

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el viernes 12 de junio, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El tiempo será uno de los recursos más valiosos para Aries durante esta jornada. Los cambios que se presenten podrán resolverse con facilidad si mantiene una actitud flexible.

Números de la suerte: 21, 39 y 14.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La iniciativa será la principal aliada de Tauro. Este signo tendrá facilidad para comunicar sus ideas y abrirse camino en proyectos importantes. Los esfuerzos realizados recientemente podrían comenzar a dar resultados positivos.

Números de la suerte: 22, 5 y 30.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Será un día para actuar con prudencia en temas financieros y evitar gastos innecesarios. También conviene prestar atención a trámites o asuntos legales que han quedado pendientes.

Números de la suerte: 17, 3 y 26.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía del amor favorece a los nacidos bajo este signo. La confianza personal aumentará y permitirá dejar atrás algunas inseguridades que impedían avanzar en el plano sentimental.

Números de la suerte: 2, 11 y 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo podría enfrentarse a dudas relacionadas con una relación afectiva. La recomendación es escuchar lo que realmente dicta el corazón y actuar con sinceridad para evitar conflictos futuros.

Números de la suerte: 19, 14 y 28.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las comunicaciones estarán especialmente favorecidas. Una llamada, mensaje o conversación podría traer noticias positivas y abrir nuevas oportunidades tanto personales como laborales.

Números de la suerte: 11, 30 y 6.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será una jornada ideal para realizar cambios en el hogar o hacer compras importantes. La sensación de renovación permitirá que Libra se sienta más cómodo y motivado en su entorno.

Números de la suerte: 45, 18 y 34.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La creatividad y la inteligencia serán herramientas clave para impulsar proyectos que podrían traducirse en beneficios económicos. También se presentan buenas perspectivas para asociaciones y alianzas.

Números de la suerte: 9, 14 y 22.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las experiencias del pasado ayudarán a Sagitario a tomar mejores decisiones en temas amorosos. La recomendación es actuar con cautela y confiar en la intuición.

Números de la suerte: 37, 8 y 10.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La intuición estará especialmente activa durante este día. Capricornio avanzará en un proceso de recuperación emocional y encontrará respuestas importantes al combinar lógica y sensibilidad.

Números de la suerte: 8, 10 y 40.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Algunas situaciones permitirán identificar quiénes realmente aportan al crecimiento personal. Será un momento oportuno para dejar atrás relaciones o circunstancias que frenan el progreso.

Números de la suerte: 30, 4 y 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis tendrá una jornada favorable para fortalecer los vínculos afectivos y expresar con mayor libertad lo que siente. También será un buen momento para salir de la rutina y explorar nuevas experiencias.

Números de la suerte: 6, 13 y 23.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.