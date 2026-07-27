Diana Ángel reaccionó al escándalo de las hermanas Guerrero y compartió palabras de la exesposa de Agmeth Escaf: “Duele profundamente”

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una investigación formal a raíz de las revelaciones publicadas por SEMANA sobre una supuesta estructura que habría solicitado millonarios pagos a empresarios a cambio de ofrecerles acceso a contratos con entidades del Estado. De acuerdo con la información conocida, las indagaciones involucran a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica.

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El expediente se sustenta, entre otros elementos, en testimonios, audios, conversaciones, registros de consignaciones y mensajes que, según el reporte, apuntarían a presuntos cobros realizados con la promesa de gestionar contrataciones en los ministerios de Vivienda y del Interior.

Aunque Juliana Guerrero negó públicamente los señalamientos y aseguró que las acusaciones carecen de fundamento, el ente acusador resolvió iniciar las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Como parte del procedimiento, el caso fue asignado a la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, dependencia que tendrá a su cargo la coordinación de las diligencias de policía judicial y la recopilación del material probatorio. El objetivo de la investigación será verificar si existieron conductas irregulares relacionadas con la contratación pública y determinar las eventuales responsabilidades a que haya lugar.

Ante esto, votantes de izquierda reaccionaron y tomaron posición, distanciándose de las declaraciones de Gustavo Petro, quien defendió, a su manera, a Juliana Guerrero en medio del escándalo.

Una de las que reaccionó fue Diana Ángel, quien ha sido bastante activa en la defensa de la izquierda colombiana. La actriz utilizó su cuenta de X para mostrar su posición sobre este asunto y reprochar las presuntas irregularidades que rodean a las hermanas Guerrero.

Aunque no se pronunció directamente, decidió republicar opiniones de otras personas, entre las que se destacó la de María Antonia Pardo, exrepresentante del Gobierno colombiano y exesposa de Agmeth Escaf, quien manifestó su desacuerdo con las actuaciones atribuidas a Juliana Guerrero.

“Duele profundamente que, por personajes como Juliana Guerrero, termine manchándose un gobierno que hizo tanto por la población más vulnerable de este país y que, además, se fortalezca una narrativa que está muy lejos de la realidad: que estos cuatro años del primer gobierno progresista de Colombia han sido el periodo más corrupto de nuestra historia”, escribió.

“Desconozco el origen de esta señora, cómo llegó a ocupar una posición de poder, quién la llevó a este proyecto o en qué consistía realmente su relevancia. Nunca la vi en campaña ni la conocí como parte del esfuerzo colectivo que llevó a este gobierno al poder”, agregó.

La mujer fue clara al señalar que era importante la autocrítica para evitar que personajes como Juliana llegaran a dañar lo trabajado y realizado por miles de personas en el Gobierno saliente.

“Precisamente por eso, la autocrítica es indispensable. Quienes trabajamos y creemos en este proyecto tenemos la responsabilidad de alzar la voz cuando aparecen casos como este. Si de verdad aspiramos a construir una alternativa distinta, debemos impedir que personajes de esta naturaleza vuelvan a encontrar espacio en nuestras filas. El silencio solo favorece a quienes quieren reducir toda una gestión a las actuaciones de unos pocos”, se lee al final.

Por el momento, se desconoce un pronunciamiento propio de la artista, quien suele hablar sobre los temas de coyuntura nacional.