Es innegable la molestia que hay en el Pacto Histórico por cuenta de las actuaciones de Juliana Guerrero y de su hermana Verónica al interior del Gobierno Petro.

En su más reciente edición impresa SEMANA reveló explosivos testimonios, audios, chats y consignaciones que implican a Juliana y a su hermana Verónica, y dejan al descubierto cómo estaría operando esta red. Pero no solo eso. Además, según las pruebas, habrían tomado el control de tres importantes entidades del Estado.

Y aunque Gustavo Petro reaccionó rápidamente a la investigación, sus palabras fueron consideradas por algunos como “tibias” al no rechazar directamente las actuaciones de Juliana y de su hermana.

“Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados ‘empresarios’ se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron.Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía", dijo el mandatario.

SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

Por esa razón, desde el Pacto Histórico, colectividad de la que Petro será director, hubo pronunciamientos concretos donde se pide a la Fiscalía que investigue a la joven para determinar presuntas responsabilidades penales.

Gustavo Bolívar aseguró que en la izquierda del país no se puede minimizar este escándalo y que deben adelantarse todas las actuaciones judiciales.

“No le podemos quitar la gravedad a la denuncia contra las hermanas Guerrero. Es mucho el daño que le hacen al Pacto Histórico y a quienes actuamos honestamente para cambiar este país“, dijo Gustavo Bolívar.

La enseñadora María José Pizarro también se distanció de Gustavo Petro y rechazó todo lo que ha pasado con Juliana Guerrero.

“El escándalo de las hermanas Guerrero es repudiable. Es la radiografía perfecta del sistema clientelar que pudre la política y el Estado colombiano. Políticos, intermediarios con poder, empresarios cómplices, mientras los más vulnerables quedan como rehenes de su ambición. La Fiscalía debe investigar a profundidad y sin dilaciones“, dijo Pizarro.

La concejal de Bogotá del Pacto Histórico, Heidi Sánchez, aseguró que el caso de Juliana Guerrero es la muestra de las equivocaciones que tuvo ese proyecto político y que la ciudadanía los castigó en las urnas.

“Yo solo diré que lo de este par de personajes nos costó muy caro. Mientras muchas personas preparadas, con la formación, la disciplina militante y la lealtad necesarias, esperaron la oportunidad de servir con honestidad y hacer las cosas bien, se decidió apostar por Juliana y su hermana”, dijo.

Juliana y Verónica Guerrero. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

“Agregó: Ellas, en cambio, traicionaron esa confianza: mancillaron la educación, falsearon información y hoy enfrentan señalamientos por su presunta participación en una red de tráfico de influencias.El costo de esas decisiones fue enorme. Tanto, que una de las principales razones por las que mucha gente decidió no apoyarnos en la elección presidencial fue el desgaste provocado por casos como este. Espero que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que, en caso de probarse la responsabilidad. se apliquen las sanciones correspondientes”.

Gustavo Petro reaccionó a las revelaciones de SEMANA sobre red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica

La representante a la Cámara por Bogotá, Laura Daniela Beltrán, conocida en redes sociales como Lalis, también pidió investigaciones con celeridad.

“No, lo de Juliana Guerrero es indefendible. No hay ninguna posibilidad de explicar el empoderamiento de una persona tan lamentable, corrupta y ambiciosa. La Fiscalía, debe investigar a fondo lo de esas dos mujeres. Es horroroso cargar con ese lastre en un proyecto que por años hemos defendido y construido. Esa ambición jamás representará el progresismo. Qué asco me dan”, dijo la congresista.

Jorge Rojas, hombre cercano a Gustavo Petro, también se pronunció y dijo que no entiende cómo el proyecto político y el Gobierno Petro no tomaron las acciones necesarias en su momento por las denuncias que ya se habían hecho sobre Juliana Guerrero.

“Que actúe la justicia frente a posibles coimas y probable tráfico de influencias de las hermanas Guerrero que denuncia hoy la revista Semana. Que actúe la justicia frente a los títulos falsos de Juliana Guerrero, presunto delito por el que enfrenta acusación de la Fiscalía. En todo caso, lo que no tiene justificación alguna es que, después de tantas denuncias, Juliana Guerrero siga siendo la delegada del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar", dijo el exvicecanciller del Gobierno Petro.

Esta denuncia de SEMANA se suma a los múltiples escándalos de corrupción que se presentaron en los cuatro años del Gobierno de Gustavo Petro que terminará el próximo 7 de agosto.