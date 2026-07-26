“Es mucho el daño que le hacen al Pacto Histórico”: Gustavo Bolívar fue tajante y pidió no restar gravedad al escándalo Juliana Guerrero

La investigación publicada por SEMANA, que reúne chats, audios, consignaciones bancarias y testimonios sobre una presunta red de cobro de coimas para gestionar contratos con entidades del Estado, continúa generando repercusiones.

SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

El caso salpica a las hermanas Juliana Guerrero y Verónica Guerrero, señaladas por varios empresarios de haberles ofrecido supuestas gestiones para acceder a contratación pública a cambio de millonarias sumas de dinero.

Según la evidencia, algunos contratistas aseguran haber entregado recursos con la expectativa de obtener contratos estatales que nunca se materializaron.

Las revelaciones abrieron un nuevo debate sobre posibles hechos de corrupción y motivaron llamados para que las autoridades establezcan si existieron responsabilidades penales o disciplinarias.

Bolívar pidió no minimizar las denuncias

En medio de la controversia, Gustavo Bolívar se pronunció a través de su cuenta de X luego de responder a un comentario del periodista Gener Usuga, quien hizo referencia al caso.

El exdirector de Prosperidad Social pidió no desviar la atención de las denuncias y sostuvo que los hechos deben ser esclarecidos por las autoridades.

“No Gener. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No le podemos quitar la gravedad a la denuncia contra las hermanas Guerrero. Es mucho el daño que le hacen al Pacto Histórico y a quienes actuamos honestamente para cambiar este país. Cero tolerancia contra la corrupción. De Luque que pague lo suyo”, escribió.

Con ese mensaje, Bolívar marcó distancia frente al escándalo y dejó claro que, a su juicio, no puede haber contemplaciones cuando existen señalamientos de esta naturaleza, incluso si terminan afectando a sectores cercanos al proyecto político que integra.

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Horas antes ya se había referido al temareiterando que la investigación debía avanzar hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

“En este otro caso de las hermanas Guerrero no se puede ser tibio. Que la Fiscalía investigue y que caiga el que tenga que caer. Y que los contratistas engañados hablen. Me tranquiliza saber que, a pesar del lobby y el tráfico de influencias, las entidades no les otorgaron contratos”, manifestó.

Las declaraciones de Bolívar se suman a la ola de reacciones que ha desatado la investigación y ponen nuevamente el foco sobre las actuaciones que ahora deberán ser verificadas por las autoridades competentes.