El exgobernador de La Guajira Hernando David Deluque Freyle fue capturado este sábado 25 de julio en Riohacha, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia para hacer efectiva la pena de prisión que pesa en su contra.

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Deluque, quien además es padre del senador Alfredo Deluque, deberá responder por las irregularidades detectadas en varios procesos de contratación adelantados cuando estuvo al frente del departamento.

Deluque quedó a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La decisión judicial se produce después de que la Sala Especial de Primera Instancia ajustara la condena inicialmente impuesta al exmandatario.

Aunque en un primer fallo había sido sentenciado a nueve años y siete meses de prisión, el alto tribunal modificó la pena y la dejó en ocho años y cinco meses tras revisar el proceso, manteniendo su responsabilidad por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El caso está relacionado con varios contratos de infraestructura ejecutados durante su administración en La Guajira. Según estableció la Corte, en esos procesos se presentaron fallas que vulneraron principios esenciales de la contratación pública, como la planeación y la transparencia.

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Entre las anomalías identificadas figuran obras ejecutadas en lugares donde no eran necesarias, plazos reducidos entre la apertura del proceso y la firma de los contratos, además de otras inconsistencias que terminaron afectando la ejecución de los proyectos.

La Corte también concluyó que estas actuaciones configuraron el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, razón por la cual dejó vigente la condena contra Deluque. En la misma decisión judicial, otros dos exgobernadores encargados recibieron penas diferentes y obtuvieron un tratamiento distinto frente a sus órdenes de captura.

Hasta el momento no se ha informado si la defensa presentará nuevas acciones jurídicas tras la detención.