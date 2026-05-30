Investigarán a personal del hospital Nazareth en Uribia por video en el que aparece haciendo pedagogía electoral a favor de Iván Cepeda

En un video grabado con un teléfono celular quedaron los momentos en que personal del Hospital de Nazareth, en Uribia (La Guajira), hacía pedagogía electoral dirigida a comunidades wayú para votar por el candidato presidencial Iván Cepeda.

En la grabación se puede apreciar al personal, que habla en wayunaiki, decir: “Aquí estamos mostrando con quién tenemos que trabajar. Ahora, ¿con quién?”.

De inmediato, los pacientes y ellos mismos corean: Cepeda.

El episodio sucedió en un centro asistencial intervenido por el Gobierno nacional, el mismo al que el gobierno Petro le entregó unas lanchas emergencias para extraer por mar a los pacientes ante la deficiente infraestructura de las carreteras.

Por medio de un comunicado, Larry Laza Barrios, el agente interventor de ese centro asistencial, rechazó lo ocurrido y anunció medidas frente a los responsables.

ESE Hospital Nazareth en La Guajira. Foto: Suministrada a SEMANA.

“La E.S.E. Hospital Nazareth en Intervención (…) rechaza de manera categórica cualquier conducta realizada por personas vinculadas contractualmente con la entidad que, haciendo uso de uniformes, distintivos o elementos que identifiquen institucionalmente al Hospital, desarrollen actividades ajenas a la prestación de los servicios de salud o que puedan interpretarse como manifestaciones de proselitismo político”, dijo.

Además, indicó que “ninguna directiva, dependencia o funcionario autorizado del Hospital ha impartido instrucciones, autorizado o promovido actividades de carácter político-partidista utilizando la imagen institucional de la entidad o los elementos destinados al desarrollo de las actividades asistenciales y comunitarias en salud”.

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Y aseguró que ese tipo de conductas “que comprometan el buen nombre, la imagen y la credibilidad de la E.S.E. Hospital Nazareth serán objeto de las verificaciones correspondientes y de las medidas administrativas, contractuales y legales a que haya lugar, con el propósito de salvaguardar la integridad institucional y garantizar el estricto cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y la prestación del servicio público de salud”.

Una gestión dirigida a impedir la indebida participación en política

Para finalizar, señaló que rechaza el uso de recursos, la imagen de la entidad, para fines distintos a la atención a los usuarios.

La situación se presenta en medio de una escandalosa participación en política de diferentes funcionarios, incluso de candidatos.

A tal punto ha llegado la participación indebida en política del presidente Gustavo Petro, que el Consejo de Estado tuvo que pedirle que dejara de hacerlo. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

De hecho, seis ministros, más de 140 servidores son investigados disciplinariamente por hechos similares y ya hay una orden del Consejo de Estado para que el presidente, Gustavo Petro, se abstenga de difundir propaganda electoral, pues estableció que el mandatario ha utilizado su cuenta de X para publicar contenido a favor de su partido político.