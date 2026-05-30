Investigarán a personal del hospital Nazareth en Uribia por video en el que aparece haciendo pedagogía electoral a favor de Iván Cepeda

En un video grabado con un teléfono celular quedaron los momentos en que personal del Hospital de Nazareth, en Uribia (La Guajira), hacía pedagogía electoral dirigida a comunidades wayú para votar por el candidato presidencial Iván Cepeda.
En la grabación se puede apreciar al personal, que habla en wayunaiki, decir: “Aquí estamos mostrando con quién tenemos que trabajar. Ahora, ¿con quién?”.
De inmediato, los pacientes y ellos mismos corean: Cepeda.
Personal del Hospital de Nazareth, en Uribia (La Guajira), intervenido por el Gobierno nacional, fue grabado haciendo pedagogía electoral dirigida a comunidades wayú para votar por el candidato presidencial Iván Cepeda. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gkAhIF88ca— Revista Semana (@RevistaSemana) May 30, 2026
El episodio sucedió en un centro asistencial intervenido por el Gobierno nacional, el mismo al que el gobierno Petro le entregó unas lanchas emergencias para extraer por mar a los pacientes ante la deficiente infraestructura de las carreteras.
Por medio de un comunicado, Larry Laza Barrios, el agente interventor de ese centro asistencial, rechazó lo ocurrido y anunció medidas frente a los responsables.
“La E.S.E. Hospital Nazareth en Intervención (…) rechaza de manera categórica cualquier conducta realizada por personas vinculadas contractualmente con la entidad que, haciendo uso de uniformes, distintivos o elementos que identifiquen institucionalmente al Hospital, desarrollen actividades ajenas a la prestación de los servicios de salud o que puedan interpretarse como manifestaciones de proselitismo político”, dijo.
Además, indicó que “ninguna directiva, dependencia o funcionario autorizado del Hospital ha impartido instrucciones, autorizado o promovido actividades de carácter político-partidista utilizando la imagen institucional de la entidad o los elementos destinados al desarrollo de las actividades asistenciales y comunitarias en salud”.
Y aseguró que ese tipo de conductas “que comprometan el buen nombre, la imagen y la credibilidad de la E.S.E. Hospital Nazareth serán objeto de las verificaciones correspondientes y de las medidas administrativas, contractuales y legales a que haya lugar, con el propósito de salvaguardar la integridad institucional y garantizar el estricto cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y la prestación del servicio público de salud”.
Para finalizar, señaló que rechaza el uso de recursos, la imagen de la entidad, para fines distintos a la atención a los usuarios.
La situación se presenta en medio de una escandalosa participación en política de diferentes funcionarios, incluso de candidatos.
De hecho, seis ministros, más de 140 servidores son investigados disciplinariamente por hechos similares y ya hay una orden del Consejo de Estado para que el presidente, Gustavo Petro, se abstenga de difundir propaganda electoral, pues estableció que el mandatario ha utilizado su cuenta de X para publicar contenido a favor de su partido político.