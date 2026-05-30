Entre lágrimas, adulta mayor ruega por la devolución de dinero transferido por error a número de Nequi: “Devuélvame la platica”

En las últimas horas apareció una adulta mayor bastante conmovida en un video, dado que, según indica otra mujer que busca ayudarla, puso 700 mil pesos a un número equivocado de Nequi, el pasado jueves 28 de mayo.

Para comprobar que es cierto lo ocurrido, la mujer que está ayudando a la abuela deja ver en el video un comprobante en el que menciona el nombre de la persona a la que le llegó por el error el dinero.

“Tenemos a esta señora que hizo al mediodía una recarga por error a este Nequi por valor de 700 mil pesos para su hijo que se encuentra preso y necesitaba ese dinero con urgencia; la señora está desesperada porque son personas de bajos recursos y necesitan ese dinero”, se escucha decir a la mujer que está buscando la manera de que a la adulta mayor le regresen el dinero.

Mientras tanto, la abuela, entre lágrimas, ruega que le devuelvan “la platica”.

“Como la pueden escuchar, si le devuelven el dinero que es para su hijo que está preso”, concluye diciendo la mujer que se está solidarizando y grabando el video.

#ATENTOS. Abuelita de Pereira solicita ayuda tras transferir por error $700 mil a un Nequi equivocado. El dinero, que iba a su hijo, terminó en manos de un desconocido por un error de digitación. La mujer pidió públicamente a la persona que lo recibió que realice la devolución.… pic.twitter.com/5FEgw2hag8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 30, 2026

¿Cómo se puede tratar de recuperar el dinero enviado por error a un número de Nequi?

Para solicitar la devolución del dinero a través de Nequi, el usuario puede hacerlo directamente desde la aplicación siguiendo un proceso sencillo. Debe ingresar a su cuenta, tocar el ícono del signo pesos y seleccionar la opción ‘Pide’.

Luego, elegir ‘A un Nequi’ e introduce los datos requeridos: el número de celular de la persona que recibió la plata, el monto a devolver y un mensaje breve en el que explique lo ocurrido. Esta solicitud llega directamente al destinatario, quien puede aceptar y retornar el dinero desde la mismaapp.

El botón de Nequi que debería usar para evitar estafas y fraudes en transferencias bancarias

Si la petición no es aceptada y queda vencida, la plataforma permite repetir el procedimiento sin inconvenientes. En estos casos, recomiendan reenviar la solicitud con un mensaje más claro y detallado, explicando nuevamente el error cometido, ya que un recordatorio amable puede aumentar las probabilidades de respuesta.

Si aun así no hay respuesta, Nequi ofrece un acompañamiento adicional a través de sus canales oficiales, donde un equipo especializado actúa como intermediario y contacta al receptor para solicitar la devolución.

No obstante, la plataforma aclara que el resultado final depende de la voluntad de la otra persona, pues las transferencias no se revierten de manera automática, y recuerda que retener dinero recibido por error puede acarrear consecuencias legales según la normativa vigente en Colombia.