El botón de Nequi que debería usar para evitar estafas y fraudes en transferencias bancarias

El crecimiento de los pagos digitales a través de Nequi cambió la forma en que millones de personas administran su dinero en Colombia y, al mismo tiempo, aumentó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad frente a posibles fraudes y estafas.

Frente a esta situación, la plataforma incorporó funciones dentro de su aplicación móvil que ayudan a comprobar si una transferencia es auténtica y permiten detectar comprobantes alterados o falsificados, una modalidad utilizada con frecuencia por delincuentes para engañar a los usuarios y cometer fraudes.

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Para confirmar que una transferencia hecha mediante la billetera digital es verdadera, la aplicación permite revisar si el movimiento quedó registrado en el historial de transacciones o utilizar la función de escaneo de código QR dinámico integrada en la plataforma.

Estas opciones ayudan a los usuarios a validar rápidamente la autenticidad del pago y evitar engaños relacionados con soportes manipulados. Además, el sistema detalla información como el monto enviado, la fecha, el estado de la operación y la cuenta destinataria, lo que facilita comprobar si el dinero fue recibido correctamente.

La verificación debe hacerse únicamente dentro de la aplicación oficial. Foto: Getty Images

¿Cómo verificar un pago en Nequi?

Antes de ingresar a su cuenta, los usuarios pueden encontrar en la pantalla principal el ícono de dinero ($), una función diseñada para validar transferencias de manera rápida y segura. Al seleccionar esta opción, la aplicación despliega la herramienta “comprobar un pago”, desde donde es posible escanear el código QR generado por la plataforma para confirmar si la transacción realmente fue realizada.

La verificación debe hacerse únicamente dentro de la aplicación oficial, ya que este es el único método que garantiza la autenticidad del pago y ayuda a detectar posibles comprobantes falsificados o manipulados.

Esta herramienta es útil en pagos entre diferentes entidades bancarias. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

Además de la validación por código QR, Nequi permite consultar el historial completo de operaciones desde la sección de movimientos dentro de la aplicación. Allí, los usuarios pueden verificar los datos de cada transferencia, ya sea de dinero enviado o recibido, incluyendo información relevante sobre la transacción.

Esta herramienta es útil en pagos entre diferentes entidades bancarias, ya que facilita confirmar si el proceso fue realizado correctamente y si los recursos llegaron a su destino.