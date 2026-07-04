Cada año, miles de personas salen a las calles de la capital para participar o acompañar la Media Maratón de Bogotá, uno de los eventos atléticos más importantes de América Latina.

Para quienes desean vivir la experiencia más de cerca, la organización cuenta con una aplicación oficial que reúne toda la información de la competencia en tiempo real.

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Una herramienta para corredores y acompañantes

La aplicación oficial de la Media Maratón de Bogotá fue desarrollada para facilitar el seguimiento del evento tanto a los atletas como a sus familiares, amigos y espectadores.

Aunque para la edición 2026 la organización presentó oficialmente la aplicación como una de las principales herramientas para vivir la carrera en tiempo real, la plataforma no es completamente nueva.

La Media Maratón de Bogotá ya había puesto a disposición de los participantes una aplicación en ediciones anteriores, que ha sido actualizada para ofrecer nuevas y mejores funciones

Entre sus principales funciones está la posibilidad de consultar los recorridos oficiales, acceder a los resultados de la competencia y seguir el desempeño de los participantes durante la carrera mediante herramientas de seguimiento en tiempo real.

La plataforma también ofrece información logística del evento, novedades de la organización y contenidos relacionados con la competencia.

Esto permite planificar mejor la jornada y mantenerse informado antes, durante y después de la carrera.

La aplicación oficial de la Media Maratón de Bogotá permite seguir corredores en tiempo real, consultar resultados, recorridos e información del evento desde el celular. Foto: Foto: App Store

¿Cómo ayuda durante el día de la carrera?

Una de las funciones más útiles de la aplicación es el seguimiento de corredores, que permite conocer el avance de un participante a lo largo del recorrido.

Esto facilita que familiares y amigos sepan cuándo se aproxima a un determinado punto del circuito o cuándo ha cruzado la meta.

La aplicación también centraliza los resultados oficiales y otros datos del evento, evitando que los usuarios deban consultar diferentes plataformas para obtener información.

También permite consultar información práctica antes del evento, como horarios, recomendaciones para los participantes y novedades publicadas por la organización.

De esta manera, los corredores pueden tener en un solo lugar los datos más relevantes para preparar su participación y resolver dudas de última hora.

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Para quienes no estarán en las calles acompañando la competencia, la plataforma se convierte en una alternativa para seguir el desarrollo de la carrera desde cualquier lugar.

Gracias a las actualizaciones en tiempo real y a la publicación de los resultados oficiales, familiares, amigos y aficionados pueden mantenerse conectados con el evento sin importar dónde se encuentren.

Con esta herramienta, la Media Maratón de Bogotá busca mejorar la experiencia de todos los involucrados en la carrera.

Combina tecnología e información en una sola plataforma para acompañar uno de los eventos deportivos más tradicionales del país.