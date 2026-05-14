Instagram estrena Instants, la nueva ‘app’ de fotos que desaparecen en 24 horas

Meta ha lanzado a nivel global Instants, una nueva forma de compartir momentos auténticos del día a día con amigos cercanos en Instagram y a través de su aplicación independiente. Estas fotografías se capturan con un solo toque sin posibilidad de edición y permanecen publicadas solo por 24 horas.

Instagram ya lanzó en 2023 la herramienta de Historias espontáneas, con la que los usuarios podían compartir este tipo de contenido sin filtros dentro de la plataforma. Sin embargo, pretende adaptar esta función a la nueva opción de Instants, disponible desde la red social y a través de su propia aplicación independiente.

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Concretamente, Meta comenzó a probar esta nueva aplicación Instants en España e Italia el pasado mes de abril y, ahora, la ha lanzado oficialmente para determinados países, además de integrarla como función para todos los usuarios a nivel global en la red social Instagram.

La idea es animar a compartir fotos al instante con los amigos más cercanos o seguidores mutuos con solo un toque.

Así las fotos compartidas como instantáneas desaparecen después de ser vistas y no se pueden volver a ver pasadas 24 horas desde el momento de su publicación. Igualmente, para preservar la naturalidad del momento, estas fotos no se pueden editar antes de compartirlas, como ha explicado Meta en un comunicado en su blog.

Para compartir una foto instantánea, basta con tocar el icono de grupo de fotos situado en la esquina inferior derecha de la bandeja de entrada de Instagram o abrir la propia aplicación de Instants.

Luego de esto, los usuarios deberán capturar una foto en tiempo real, ya que no se permite subir una imagen desde la galería del ‘smartphone’, y añadir un pie de foto, que tampoco se podrá editar posteriormente.

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Una vez preparada la instantánea, se deberá escoger con qué amigos se quiere compartir o con la opción de “todos los seguidores”. Una vez recibida, los destinatarios pueden reaccionar con ‘emojis’, responder a la foto o enviar una instantánea de vuelta.

Concretamente para la aplicación independiente de Instants, que ya está disponible para iOS y Android, Meta ha explicado que los usuarios deberán iniciar sesión con su cuenta de Instagram para poder comenzar a utilizarla. Además, las fotos compartidas aparecerán tanto por Instagram como por la ‘app’ de forma sincronizada.

La compañía también ha detallado que los momentos compartidos se guardarán en un archivo privado al que solo podrán acceder los propios usuarios para volver a ver el contenido “durante un máximo de un año”. Este archivo está disponible en la esquina superior derecha de la aplicación de Instants.

Asimismo, también se podrán recopilar los mejores momentos de los Instants guardados en el archivo con la función de ‘Crear resumen’ para, posteriormente, publicarlo a través de las historias de Instagram.

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En lo relativo a la privacidad, Meta ha asegurado que los usuarios no podrán hacer capturas de pantalla de las fotos instantáneas, así como tampoco grabar los momentos compartidos.

De igual manera , cualquier foto instantánea compartida por error se podrá eliminar pulsando el botón de ‘Deshacer’ y también se podrán borrar los mensajes instantáneos que no se quieran almacenar en el archivo, así como cancelar el envío a los amigos que “aún no lo hayan abierto”.

*Con información de Europa Press.