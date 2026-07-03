Anthropic apuesta por un chip de IA propio y explora una alianza con Samsung

La competencia por desarrollar infraestructura propia para la inteligencia artificial continúa intensificándose. Anthropic estaría dando un nuevo paso en esa estrategia, al explorar la fabricación de un chip personalizado de IA, para lo que mantiene conversaciones con la compañía surcoreana Samsung con el objetivo de desarrollar un procesador basado en un proceso de fabricación de dos nanómetros.

¿Podría ser el comienzo de la caída de Sam Altman? Anthropic sería la IA más valiosa del planeta, superando a OpenAI

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de cómputo de la empresa en un momento en el que la demanda mundial de semiconductores especializados sigue creciendo, al tiempo que las grandes firmas tecnológicas buscan depender cada vez menos de proveedores externos.

Un procesador propio para afrontar la escasez de chips

De acuerdo con información publicada por los medios especializados The Information y TechCrunch, Anthropic estudia la posibilidad de desarrollar su primer chip de inteligencia artificial junto con Samsung, aprovechando tanto la tecnología de fabricación de 2 nm como las capacidades de empaquetado avanzado del fabricante surcoreano.

La compañía analiza esta alternativa como una respuesta a la escasez de producción de chips que afecta al sector tecnológico. Al tiempo, la estrategia permitiría diversificar su infraestructura de cómputo sin dejar de apoyarse en sus actuales socios tecnológicos.

La empresa diversificaría su capacidad de cómputo sin romper lazos con sus socios actuales. Foto: NurPhoto via Getty Images

En ese sentido, un portavoz de Anthropic confirmó que las alianzas con Google, Amazon y Nvidia seguirán siendo una parte esencial de la estrategia de la empresa para garantizar la capacidad de procesamiento necesaria para desarrollar, entrenar y ejecutar sus modelos de inteligencia artificial.

Por ahora, la empresa no ha definido el uso específico que tendrá el nuevo procesador. Entre las decisiones pendientes se encuentra si el chip estará orientado al entrenamiento de modelos o a tareas de inferencia, además de aspectos técnicos como su integración en servidores y el nivel de rendimiento que ofrecerá.

Samsung refuerza su papel en la industria de los semiconductores

La posible colaboración también refleja la posición estratégica que ocupa Samsung dentro de la industria mundial de semiconductores.

Además de mantener una relación de suministro con Nvidia mediante memorias de alto ancho de banda (HBM), la compañía cuenta con capacidad para fabricar chips por contrato, compitiendo directamente con TSMC, considerado actualmente el principal fabricante de semiconductores del mundo.

La compañía compite con TSMC en la fabricación de chips para grandes empresas tecnológicas. Foto: NurPhoto via Getty Images

La relación entre ambas empresas también se ha estrechado durante los últimos meses. En mayo, Samsung, junto con SK Hynix y Micron, participó en la ronda de financiación Serie H de Anthropic, fortaleciendo los vínculos entre el laboratorio de inteligencia artificial y algunos de los principales actores del mercado de memorias y semiconductores.

La industria busca reducir su dependencia de Nvidia

El movimiento de Anthropic llega en un momento en que los principales desarrolladores de inteligencia artificial están apostando por diseñar sus propios procesadores para reducir la dependencia de Nvidia, empresa que concentra aproximadamente el 74 % del mercado de chips para IA.

Hace poco más de una semana, OpenAI presentó Jalapeño, un procesador de inferencia personalizado desarrollado conjuntamente con Broadcom como parte de esa misma estrategia.

La fabricación de chips propios se ha convertido en una prioridad para los laboratorios de inteligencia artificial, ya que les permite optimizar el rendimiento de sus modelos, asegurar el suministro de hardware y reducir la dependencia de terceros en un mercado donde la demanda de capacidad de procesamiento continúa creciendo.

*Con información de Europa Press.