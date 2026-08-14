Así está cambiando la inteligencia artificial la forma de contratar talento en las empresas

La inteligencia artificial comenzó a modificar los procesos con los que las empresas identificaron, seleccionaron y vincularon talento. Este fue uno de los temas abordados durante el Colombia Tech Fest, realizado en Bogotá, donde el emprendedor y growth strategist Daniel Vengoechea participó como panelista en la conversación Talento & IA: reconstruir la nómina.

Vengoechea, fundador de Achieve Apex y con más de 15 años de experiencia en negocios digitales y tecnología, explicó cómo las herramientas de inteligencia artificial llevaron el reclutamiento hacia procesos automatizados y basados en el análisis de información.

“Lo vimos todos los días con nuestros clientes: las mismas empresas que usaban agentes de inteligencia artificial para vender por WhatsApp ya los estaban empezando a usar para conversar con cientos de candidatos, filtrar hojas de vida y agendar entrevistas de forma automática. El reclutamiento se volvió un proceso conversacional, y ahí la IA hizo en horas lo que antes tomaba semanas”, afirmó.

El emprendedor señaló que esta transformación también implicó cambios en la manera de identificar perfiles. “Entramos en una etapa en la que la inteligencia artificial no solamente cambió la forma en que trabajamos, sino también la manera en que las empresas encontraron a las personas que necesitaban. La oportunidad estuvo en utilizar la tecnología para ser mucho más precisos en la identificación del talento, sin perder de vista el factor humano”, sostuvo.

Vengoechea también planteó que la incorporación de estas herramientas no eliminó la participación de quienes toman las decisiones de contratación. “La tecnología no reemplazó el criterio de quien contrata: lo amplificó. Las empresas que combinaron inteligencia artificial con criterio humano contrataron mejor y más rápido que las que se quedaron con una sola de las dos”, agregó.

Durante el encuentro, explicó además su experiencia en la transformación de empresas mediante tecnología, automatización e inteligencia artificial. “Yo, literalmente, me encargué de tomar una empresa y volverla a escalar y rentable por medio de la tecnología e inteligencia artificial. Había muchas empresas tradicionales que utilizaban sistemas antiguos. ¿Y qué sucedía? Que esas empresas habían adaptado toda su manera de operar a lo que el software les permitía hacer. Y yo hice todo lo contrario: le dije a la empresa: ‘Te voy a crear el software, las automatizaciones y las inteligencias artificiales necesarias, más la cultura en tu empresa, para que sea el software el que se adapte a cómo tu empresa debe operar, y así creamos en ti las ventajas competitivas necesarias para que ganes en el mercado’”.

Achieve Apex, plataforma fundada por Vengoechea, era utilizada por más de 1.200 empresas en Latinoamérica para procesos de ventas, reclutamiento y atención al cliente.