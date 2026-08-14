Cadena de frío gana relevancia ante crecimiento de alimentos congelados en Colombia

Los cambios en los hábitos de consumo, la urbanización y los estilos de vida más dinámicos están impulsando la demanda de alimentos congelados en Colombia. La preferencia por productos prácticos, accesibles, con mayor vida útil y fáciles de preparar, junto con el crecimiento de las comidas preparadas y de las compras por canales digitales, ha ampliado este mercado.

Según el reporte Mercado de Alimentos Congelados en Colombia, de Informes de Expertos, el sector alcanzó USD 1.620 millones en 2025 y crecería a una tasa anual compuesta de 5,08 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a aproximadamente USD 2.670 millones.

El crecimiento de categorías como frutas, vegetales, carnes, pescados, platos preparados, postres, aperitivos y alimentos de origen vegetal también plantea nuevas exigencias para las cadenas de abastecimiento. La expansión del retail y el mayor dinamismo del comercio exterior agroalimentario se suman a esta demanda.

“La infraestructura de cadena de frío dejó de ser un componente operativo para convertirse en un factor estratégico para la competitividad de la industria alimentaria. Su desarrollo fortalece la capacidad del país para reducir pérdidas, mejorar la eficiencia logística y acompañar el crecimiento de la producción, el consumo y el comercio de alimentos”, afirmó Alain Eichmann, Director General de Emergent Cold LatAm para la región Andina.

En este contexto, Emergent Cold LatAm desarrolla un plan de inversión de USD 150 millones para ampliar su infraestructura en Colombia. Actualmente, cuenta con siete bodegas en Funza, Girón, Buga y Cartagena, con cerca de 58.000 posiciones de pallet. Además, construye una nueva instalación en Cali.

La compañía también contempla ampliar su instalación en Funza, construir una segunda bodega en Cartagena y desarrollar proyectos en Cali y Buga.

“La inversión en infraestructura especializada no responde únicamente al crecimiento de nuestra compañía. Es una respuesta a la evolución del mercado colombiano y a las necesidades de productores, importadores, exportadores, distribuidores y cadenas de retail que requieren soluciones cada vez más eficientes para preservar la calidad de los alimentos y fortalecer sus cadenas de abastecimiento”, afirmó Eichmann.