Cómo la analítica y la IA están impulsando un nuevo estándar de eficiencia y transparencia en el sector público

Cada vez más entidades han incorporado herramientas tecnológicas para mejorar la prestación de sus servicios, acercarse a los ciudadanos y optimizar su operación. Hoy, el siguiente paso en esa evolución es claro: aprovechar el valor de la analítica y la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones.

En un país donde millones de ciudadanos interactúan constantemente con el Estado, la oportunidad de fortalecer esa relación a través de datos es significativa. De acuerdo con el DANE, más del 70% de los colombianos realiza al menos un trámite o interacción anual con entidades públicas, lo que dimensiona el impacto que pueden tener mejoras en eficiencia y calidad del servicio.

En este contexto, la analítica avanzada y la IA se consolidan como habilitadores clave. Su valor está en transformar grandes volúmenes de información en conocimiento accionable: identificar patrones, anticipar demandas y optimizar el uso de recursos públicos. Esto permite que las entidades no solo reaccionen ante los desafíos, sino que también puedan anticiparse a ellos.

Colombia ya ha dado pasos importantes en esta dirección. Iniciativas lideradas por el MinTIC han impulsado la digitalización y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en el sector público, sentando bases para una gestión más moderna y orientada a datos. A nivel regional, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo han señalado que el uso estratégico de datos puede mejorar significativamente la eficiencia del gasto público en América Latina, un factor clave en contextos de alta presión fiscal.

El impacto de este enfoque se hace evidente en distintos sectores. En salud, por ejemplo, la combinación de analítica e IA permite mejorar la identificación de riesgos y optimizar la asignación de recursos. En seguridad, contribuye a una mejor comprensión de los patrones delictivos. En programas sociales, facilita una focalización más precisa de los beneficios.

Esta no es una posibilidad abstracta: de acuerdo con el estudio global Reimagining the Future of Public Sector Productivity, desarrollado por Economist Impact y SAS, el 66% de las organizaciones públicas encuestadas ya explora el uso de analítica predictiva para prevención y preparación, mientras que el 54% lo hace en ciberseguridad y prevención del fraude.

Además de la eficiencia, la analítica y la inteligencia artificial aportan un elemento fundamental para el fortalecimiento institucional: la transparencia. La posibilidad de respaldar decisiones con datos trazables y auditables no solo mejora la gestión interna, sino que también contribuye a generar mayor confianza por parte de los ciudadanos.

Por supuesto, este camino también implica retos, pero sobre todo abre oportunidades. La integración de datos, el desarrollo de talento especializado y el fortalecimiento de marcos de gobernanza son elementos que están ganando cada vez más relevancia en la agenda pública. Prosperar en estos frentes permitirá consolidar un uso más estratégico y responsable de la analítica y la IA.

Colombia tiene hoy una oportunidad clara de seguir avanzando hacia un Estado más inteligente, donde los datos, y su uso efectivo se conviertan en activos estratégicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La transformación ya está en marcha. El siguiente paso es profundizarla.

No es solo una cuestión de modernización tecnológica. Es una decisión sobre cómo se gestiona lo público en el siglo XXI: con mayor precisión, con mejor uso de los recursos y con una capacidad real de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía. En ese camino, la analítica y la inteligencia artificial no son una promesa futura. Son herramientas concretas para construir instituciones más eficientes, más transparentes y mejor preparadas para responder a los desafíos del país.