WhatsApp bloquea el acceso en algunos celulares: deberán cumplir esta condición para volver a entrar

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo y se ha convertido en una herramienta fundamental para comunicarse con familiares, amigos, compañeros de trabajo y empresas. Sin embargo, mantener la aplicación funcionando correctamente, en muchas ocasiones depende de que el celular cumpla con determinados requisitos de compatibilidad.

Cómo proteger una cuenta de WhatsApp: tres funciones que debería activar para evitar accesos no autorizados

Con el paso del tiempo, Meta deja de ofrecer soporte para algunos dispositivos que utilizan versiones antiguas de sus sistemas operativos. Esta medida busca garantizar el funcionamiento de las nuevas funciones de WhatsApp, así como mantener actualizados los estándares de seguridad y privacidad de la plataforma.

¿Por qué WhatsApp puede bloquear el inicio de sesión?

El cambio fue detectado y documentado por el medio especializado WABetaInfo, que señala que la nueva medida ya estaría implementándose en los servidores de WhatsApp. La restricción afecta tanto a dispositivos Android como a iPhone, aunque por ahora la compañía no ha especificado públicamente cuáles versiones de los sistemas operativos quedarían excluidas.

Cada intento de registro o inicio de sesión activa un mecanismo automático pensado para confirmar la identidad del usuario. Foto: NurPhoto via Getty Images

El aviso aparece cuando una persona intenta iniciar sesión desde un teléfono cuyo software no cumple con los requisitos de seguridad. En ese momento, la app solicita actualizar el sistema operativo y dirige al usuario a los ajustes del dispositivo para instalar la versión más reciente disponible. El mensaje no puede omitirse, por lo que el acceso a la cuenta permanece bloqueado hasta completar la actualización.

La medida está relacionada con la seguridad, ya que los sistemas operativos antiguos pueden presentar vulnerabilidades que faciliten ataques, la instalación de malware o incluso el control del dispositivo y sus aplicaciones. De hecho, la documentación oficial de WhatsApp para iPhone contempla la posibilidad de exigir una actualización de iOS para continuar utilizando el servicio.

Los sistemas operativos antiguos pueden presentar vulnerabilidades que faciliten ataques. Foto: Getty Images

Estos son los dispositivos que se verían afectados

Aunque la medida ya comenzó a implementarse, de acuerdo con el sitio web ADSzone, todavía no se conocen las versiones exactas de Android e iOS que activarán el bloqueo. WhatsApp no ha publicado una lista completa de los dispositivos afectados.

No obstante, desde el 8 de septiembre la aplicación dejó de ser compatible con Android 5.0 y 5.1, por lo que Android 6.0 pasó a ser el requisito mínimo. Los celulares que no puedan actualizarse deberán ser reemplazados para continuar utilizando el servicio.

El mensaje no puede omitirse, por lo que el acceso a la cuenta permanece bloqueado hasta completar la actualización. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

En el caso del iPhone, ya existe una fecha establecida: a partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp requerirá iOS 15.5 o una versión posterior. Los usuarios que tengan una versión anterior podrán actualizar el sistema siempre que su modelo sea compatible, por lo que no necesariamente tendrán que adquirir un nuevo teléfono.

Por esta razón, la advertencia no afectará de manera automática a todos los celulares antiguos. La aparición del bloqueo dependerá de la versión del sistema operativo instalada en cada dispositivo y de si el fabricante ofrece una actualización que permita alcanzar una versión compatible con los requisitos de WhatsApp.