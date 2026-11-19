Con el estreno de Grand Theft Auto (GTA) VI, Rockstar Games introdujo un cambio importante en el sistema de trucos. A diferencia de las entregas anteriores de la saga, en las que era posible activar códigos para conseguir vehículos, armas o dinero desde el comienzo, en esta ocasión los jugadores deberán cumplir con algunos requisitos.

La compañía condicionó el desbloqueo de esta función al avance dentro de Leonida, el territorio ficticio inspirado en Florida donde se desarrolla la historia. De acuerdo con las guías de PC Gamer y GamesRadar+, el primer paso es completar las 91 misiones de la campaña principal y llegar a los créditos finales para habilitar el menú de trucos.

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Sin embargo, terminar la historia no es suficiente para utilizar todos los códigos disponibles. Cada truco tiene un requisito individual que el jugador debe superar, como gastar una determinada cantidad de dinero, realizar entrenamientos o conseguir medallas en los campos de tiro. De esta manera, el acceso a estas opciones dependerá tanto de la finalización de la trama como del cumplimiento de desafíos adicionales.

Una vez habilitados, los códigos pueden introducirse desde el teléfono del personaje en PS5 y Xbox Series X|S. Para ello, es necesario presionar ARRIBA en la cruceta, mantener pulsado L1 o LB, oprimir R1 o RB e ingresar la secuencia de direcciones correspondiente.

No obstante, activar cualquier truco deshabilita los trofeos, los logros y la posibilidad de guardar la partida durante esa sesión. Por esta razón, recomiendan guardar el progreso antes de utilizarlos. Además, estas funciones no están disponibles en GTA Online.

Estas son las gráficas que encontrarán quienes jueguen GTA 6 en PS5 Pro. Foto: PlayStation

Trucos para desbloquear de GTA 6

De personaje y dinero:

Conseguir $250.000: ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA. Requisito: completar la historia.

ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA. Requisito: completar la historia. Aumentar el nivel de búsqueda general: IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA. Requisito: perder un nivel de búsqueda de tres estrellas 25 veces.

IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA. Requisito: perder un nivel de búsqueda de tres estrellas 25 veces. Aumentar el nivel de búsqueda policial: IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ARRIBA. Requisito: perder un nivel de búsqueda de tres estrellas 50 veces.

IZQUIERDA, ABAJO, DERECHA, ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ARRIBA. Requisito: perder un nivel de búsqueda de tres estrellas 50 veces. Concentración infinita: ABAJO, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, DERECHA. Requisito: completar la historia.

ABAJO, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, ABAJO, ARRIBA, DERECHA. Requisito: completar la historia. Conseguir blindaje corporal: ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO. Requisito: completar 100 entrenamientos.

Con estética vibrante y tono cinematográfico, el segundo tráiler de GTA VI amplía la visión de Vice City. Foto: Rockstargames

De combate y munición

Munición al máximo: ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA. Requisito: conseguir 25 medallas de bronce en campos de tiro.

ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA. Requisito: conseguir 25 medallas de bronce en campos de tiro. Munición infinita : ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, ABAJO. Requisito: conseguir 25 medallas de plata en campos de tiro.

: ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, ABAJO. Requisito: conseguir 25 medallas de plata en campos de tiro. Disparar sin recargar: ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA. Requisito: conseguir 25 medallas de oro en campos de tiro.

ABAJO, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA. Requisito: conseguir 25 medallas de oro en campos de tiro. Fuerza de ataque: ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA, ABAJO. Permite lanzar a los objetivos mediante golpes y disparos. Requisito: completar la historia.

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Pelotas explosivas: ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA. Requisito: dañar a 20 enemigos con explosivos.

ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, ABAJO, ARRIBA, DERECHA. Requisito: dañar a 20 enemigos con explosivos. Fuerza vehicular: ABAJO, ARRIBA, IZQUIERDA, IZQUIERDA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, ARRIBA, ABAJO. Permite lanzar a los objetivos al chocar con ellos. Requisito: eliminar a 25 enemigos utilizando vehículos.

Para conseguir vehículos:

Moto Maibatsu Boomazoom: IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, IZQUIERDA. Requisito: completar cinco desafíos de compras.

IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, IZQUIERDA, ARRIBA, IZQUIERDA. Requisito: completar cinco desafíos de compras. Camión de bomberos MTL Pumper: IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA. Requisito: descubrirlo en el menú de Progreso.

IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, ARRIBA. Requisito: descubrirlo en el menú de Progreso. Topadora HVY Bulldozer: IZQUIERDA, ARRIBA, DERECHA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, DERECHA, ABAJO. Requisito: descubrirla en el menú de Progreso.

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