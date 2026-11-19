Un grupo de investigadores de la Universidad de Beihang, en Pekín (China), desarrolló un peine experimental que busca ir más allá del cuidado habitual del cabello: su objetivo es estimular el crecimiento capilar y ayudar a combatir la caída.

Expertos advierten nueva estafa con electrodomésticos: podrían desocupar sus cuentas bancarias en segundos

El dispositivo fue bautizado como Detangle, término en inglés que significa “desenredar”. Aunque todavía se encuentra en una fase experimental, sus primeros resultados en laboratorio llamaron la atención por su posible aplicación en tratamientos contra la pérdida del cabello.

Durante las pruebas, los ratones que recibieron el tratamiento completo con Detangle registraron un crecimiento de pelo considerablemente mayor en la zona analizada, incluso en comparación con los animales tratados con minoxidil, uno de los medicamentos más utilizados para combatir la alopecia. Sin embargo, el dispositivo aún no ha sido probado en seres humanos.

La caída del cabello se asocia con un factor hereditario. Foto: Getty Images/iStockphoto

La investigación aborda un problema que afecta a más de 1.500 millones de personas en el mundo: la alopecia androgenética, considerada la forma más frecuente de pérdida progresiva del cabello. Esta condición fue el eje central de un estudio publicado el pasado 3 de noviembre en la revista científica Nature Communications.

De acuerdo con los investigadores, este tipo de calvicie está relacionado con la sensibilidad de determinados folículos pilosos a la dihidrotestosterona (DHT), una hormona que debilita progresivamente su capacidad para producir cabello. Como consecuencia, el pelo comienza a crecer cada vez más fino y corto hasta que su desarrollo puede detenerse.

El peine Detangle, desarrollado en la Universidad de Beihang, busca combatir la alopecia androgenética. Foto: DW

Uno de los principales desafíos para combatir esta condición es lograr que los tratamientos aplicados directamente sobre el cuero cabelludo lleguen hasta los folículos. En el caso del minoxidil, solo una pequeña proporción del producto consigue penetrar hasta la zona donde debe actuar.

Además, algunas presentaciones tópicas resultan incómodas y su versión oral puede ocasionar crecimiento de vello en otras partes del cuerpo. A esto se suma que no todos los pacientes responden de la misma manera.

¿Quién es Manni L. Pérez? La actriz que protagoniza GTA 6, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años

Otras alternativas también presentan limitaciones. El minoxidil puede tardar hasta un año en mostrar resultados y requiere un uso continuo para mantener sus efectos.

Por su parte, la finasterida, administrada por vía oral, puede generar efectos secundarios como disfunción eréctil y depresión. El trasplante capilar también representa una opción, aunque suele implicar procedimientos invasivos y costos elevados.