A lo largo de la historia, los avances tecnológicos han transformado diferentes aspectos de la vida cotidiana y han permitido el desarrollo de herramientas que hoy son importantes. Entre los personajes que contribuyeron a este progreso se encuentra Archibald Montgomery Low (1888-1956), un ingeniero y físico británico reconocido por sus investigaciones en sistemas de control remoto y por ser considerado el padre de los sistemas de guía por radio.

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Durante su trayectoria, Low desarrolló el primer avión no tripulado con motor y trabajó en tecnologías de control a distancia para aeronaves, torpedos y cohetes. También realizó importantes aportes en el campo de la televisión antes de la Primera Guerra Mundial y escribió más de 40 libros sobre ciencia y tecnología, aunque su personalidad y su gusto por la publicidad generaron críticas entre algunos de sus contemporáneos.

Las predicciones que fueron catalogadas como “horrores”

Entre las ideas más sorprendentes y que fueron catalogadas como “horrores” se encuentran varias predicciones formuladas hace aproximadamente un siglo que hoy hacen parte de la vida cotidiana. El ingeniero anticipó la aparición de dispositivos como el radio-despertador, las transmisiones televisivas en directo, las escaleras mecánicas y los sistemas de comunicación personal por radio.

Foto de referencia de las escaleras mecánicas. Foto: AP

También, para ese momento, el ingeniero imaginó cambios sociales, como el uso habitual de pantalones por parte de las mujeres, y avances científicos relacionados con la posibilidad de determinar el sexo de un bebé antes de su nacimiento.

Además, el físico acertó sobre las energías renovables al señalar que el viento y las mareas estarían al servicio de la humanidad. Asimismo, consideró que la incorporación de maquinaria facilitaría las labores cotidianas al asumir los trabajos más pesados y desagradables, anticipando el impacto de la automatización en distintos sectores.

Foto de referencia sobre predicciones. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Sus proyecciones también abarcaron el futuro de los medios de comunicación y la seguridad. Según sus planteamientos, los altavoces domésticos y los televisores sustituirían parte de la función informativa y de entretenimiento que cumplían los periódicos ilustrados.

Además, imaginó que las personas podrían acceder a transmisiones de alcance mundial con solo pulsar un botón y que las cámaras ocultas y los dispositivos de escucha serían herramientas para detectar actividades delictivas.