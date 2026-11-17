Una de las tradiciones más populares durante esta época del año es desempolvar las cajas de adornos navideños para comenzar a decorar la casa, especialmente con las tradicionales luces.

Sin embargo, hay un detalle que suele pasar desapercibido: antes de instalarlas en el árbol de Navidad o en las ventanas, recomiendan revisar el estado de los cables, las conexiones y las bombillas para evitar posibles riesgos eléctricos.

Tres electrodomésticos que no debería dejar encendidos al salir de casa porque podría representar un peligro

Según información publicada por La Razón, los Bomberos de Logroño advierten que incluso un desperfecto menor puede convertirse en un riesgo cuando las luces permanecen conectadas durante varias horas y están cerca de materiales inflamables, como cortinas, papel u otros adornos.

Esto debería revisar antes de encenderlas

Durante la instalación de los adornos navideños, algunas señales de deterioro pueden pasar inadvertidas, como cables pelados, reparaciones improvisadas con cinta aislante o tramos aplastados por muebles. Estos daños no deben ocultarse detrás del árbol ni ignorarse.

Los bomberos aconsejan sujetarlas correctamente y evitar que los cables queden sueltos en zonas de circulación. Foto: Getty Images

Aunque no significa que todas las luces antiguas representen un peligro, sí destaca la importancia de revisar su estado después de permanecer guardadas durante meses, sobre todo si han sido sometidas a mudanzas, enrolladas con demasiada fuerza o almacenadas de manera inadecuada.

Además, los bomberos recomiendan adquirir luces navideñas que cuenten con certificaciones de seguridad y comprobar cuidadosamente las que se reutilizan de temporadas anteriores. Asimismo, verificar los cables y las bombillas, evitando las uniones improvisadas, y asegurar que la instalación quede firme, sin conexiones defectuosas ni cables aplastados.

Desconectar electrodomésticos brinda una mayor tranquilidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro aspecto que requiere atención es el uso de las regletas eléctricas, especialmente cuando se conectan varios adornos y electrodomésticos al mismo tiempo. Aunque estos dispositivos permiten distribuir las conexiones, sobrecargarlos o enlazar varias regletas puede provocar un aumento de temperatura. Por esta razón, aconsejan no exceder su capacidad y consultar con un especialista ante cualquier duda sobre la instalación.

También es importante diferenciar las luces que se utilizan dentro de la vivienda de aquellas destinadas a balcones, terrazas y otros espacios exteriores. Las guirnaldas para interiores no necesariamente están preparadas para soportar la humedad o la lluvia.

Además, los bomberos aconsejan sujetarlas correctamente y evitar que los cables queden sueltos en zonas de circulación.