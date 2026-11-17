Un objeto espacial estaría llamando la atención de la comunidad científica, debido a sus características poco habituales. Se trata del asteroide 1998 KY26, un pequeño cuerpo celeste de aproximadamente 11 metros de diámetro. Sin embargo, lo que más desconcierta es que presenta una aceleración que no parece estar relacionada únicamente con la fuerza de gravedad.

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A pesar de tener un tamaño similar al de un autobús, el asteroide completa una vuelta sobre su propio eje en apenas cinco minutos. Además, actualmente se encuentra a unos 189 millones de millas de la Tierra, aunque se espera que su trayectoria lo acerque a 32 millones de millas en 2028 y a 10 millones en 2039, sin que exista una previsión de impacto contra el planeta.

Aunque inicialmente se planteó una hipótesis para explicar este fenómeno, un nuevo estudio ha puesto en duda esa posibilidad, según información difundida por DW.

Un pequeño asteroide cercano a la Tierra

El misterio alrededor del asteroide 1998 KY26 comenzó en 2023, cuando los científicos analizaron cerca de 25 años de observaciones telescópicas y detectaron una pequeña aceleración constante que modificaba su trayectoria.

Avi Loeb espera que la misión Hayabusa 2 encuentre evidencias de una antigua nave soviética en 1998 KY26. Foto: NASA's JPL Digital Image Animation Laboratory

Ante este comportamiento, surgió la hipótesis de que podría tratarse de un “cometa oscuro”, es decir, un objeto que aparentemente tiene las características de un asteroide, pero que presenta una actividad similar a la de los cometas sin desarrollar una cola visible.

De acuerdo con información difundida por DW, una de las posibles explicaciones apunta a la presencia de hielo bajo su superficie. Según esta teoría, al recibir el calor del Sol, ese material podría transformarse directamente en gas y escapar al espacio, generando un pequeño impulso capaz de alterar el movimiento del cuerpo celeste.

Aunque esta posibilidad parecía explicar su comportamiento, los investigadores debían resolver si el asteroide realmente conserva suficiente hielo para producir esa aceleración.

The target for the extended mission that Hayabusa2 will explore after returning the capsule to Earth has reached the final choice: 1998 KY26 is an asteroid ~30m in size with a rotation period of ~10.7 minutes. More information is in the press briefing: https://t.co/vsM0vl7xZ0 https://t.co/w1XrVW1CJQ — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) September 18, 2020

Ahora, los investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia realizaron un nuevo estudio sobre el asteroide 1998 KY26 y descartaron la posibilidad de que se trate de un objeto rico en hielo. Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi concluyeron que probablemente es un “cuerpo deshidratado”, incapaz de conservar agua congelada debido a las elevadas temperaturas que alcanza durante su recorrido por el espacio.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores desarrollaron modelos térmicos que permitieron analizar cómo se distribuye el calor en la superficie y el interior del asteroide. La investigación, publicada en la revista científica Icarus, contempló 13 escenarios con diferentes propiedades físicas y encontró que ninguno ofrecía condiciones suficientemente frías para mantener reservas de hielo durante periodos prolongados.

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Los cálculos revelaron que incluso las regiones más frías de 1998 KY26 alcanzarían una temperatura media de aproximadamente 212 kelvin, equivalente a unos 61 grados bajo cero. Aunque se trata de condiciones extremadamente frías, el hielo enterrado necesitaría permanecer por debajo de los 145 kelvins, es decir, cerca de 128 grados bajo cero, para evitar su deterioro.

Además, el comportamiento térmico del objeto también tendría consecuencias sobre sus posibles reservas de agua. De acuerdo con las estimaciones citadas por Science Alert, si el hielo representara el 1 % de su masa, podría desaparecer en poco más de 2.000 años. Sin embargo, si la liberación de gases fuera la responsable de su inusual aceleración, ese proceso podría reducirse considerablemente y agotarse en apenas 62 años.

Could asteroid 1998 KY26 resemble the failed Soviet spacecraft Phobos 1? This animation compares the observed 82°-phase photometry with our rotating Phobos 1 shape model. For smoother rendering and full interactive control, explore the WebGL version: https://t.co/l4aphsmXRf https://t.co/nFIedxpo6s — Adam Hibberd (@hibberdadam994) September 26, 2026

Mientras estos resultados debilitan la hipótesis de que se trata de un “cometa oscuro”, existe otra explicación que ha despertado controversia. El profesor de Harvard Avi Loeb, junto con Adam Hibberd y Adam Crowl, planteó en un estudio publicado en arXiv que 1998 KY26 podría ser en realidad Fobos 1, una sonda soviética lanzada en 1988 con destino a Marte, cuyo contacto se perdió meses después de su despegue.

Aunque existen numerosas teorías sobre la verdadera naturaleza de este objeto y la ciencia todavía no ha encontrado una explicación definitiva, hay algo que sí parece estar claro: el asteroide 1998 KY26 presenta un comportamiento inusual que lo diferencia de una roca espacial convencional.