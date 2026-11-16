Secretario del Tesoro de EE. UU. pide un cambio de liderazgo en Nvidia tras salida de Jensen Huang

La salida de Jensen Huang de Nvidia abrió una discusión sobre quién debe tomar las riendas de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

En medio del proceso para encontrar un reemplazo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, planteó que la empresa necesita un director ejecutivo que no pertenezca a sus actuales filas y cuestionó las prácticas que se habrían permitido dentro de la organización.

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Durante una entrevista con Fox News, el domingo 15 de noviembre, el funcionario sostuvo que la junta directiva debe aprovechar la transición para modificar el rumbo de la compañía y revisar las decisiones que marcaron la gestión de su antiguo presidente.

Bessent quiere que Nvidia busque a su próximo director fuera de la empresa

Para el secretario del Tesoro, la elección del sucesor de Huang no debería limitarse a los ejecutivos que ya trabajan en Nvidia. Considera que incorporar a alguien externo permitiría introducir cambios en una compañía que atraviesa un momento de cuestionamientos.

“Esto me hace pensar que, mientras la junta directiva busca un nuevo líder, necesita mirar fuera de la compañía. Necesitan una reestructuración profunda”, afirmó Bessent en Fox News.

La empresa ya puso en marcha el proceso para encontrar un reemplazo permanente. Mientras tanto, Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, asumió como directora ejecutiva interina. La junta anunció que evaluará candidatos internos y externos.

Las relaciones de Jensen Huang también quedaron bajo cuestionamiento

Bessent también se refirió a las informaciones sobre la vida personal del antiguo directivo y sus posibles relaciones con trabajadoras de Nvidia. Aunque restó importancia a las versiones que señalan a Alice Huang como una presunta espía china, advirtió que el comportamiento de un alto ejecutivo con personas bajo su responsabilidad tiene implicaciones dentro de una compañía.

“No me importa si es espía o no. Las debilidades de Jensen son asunto suyo”, señaló el funcionario.

El secretario del Tesoro se refirió a las versiones sobre la vida personal del antiguo CEO. Foto: Bloomberg via Getty Images

Sin embargo, agregó que, si se confirma que Huang mantuvo relaciones con subordinadas, existiría un problema de conducta empresarial. “Eso es algo que, como sabe cualquier director, es totalmente inaceptable en el ámbito corporativo”, sostuvo.

Nvidia tiene diez días para responder a los cuestionamientos

La petición de cambios en la dirección también está relacionada con las dudas sobre los controles internos de Nvidia y sus operaciones comerciales. Bessent quiere establecer si dentro de la compañía se conocían posibles irregularidades en la distribución de sus procesadores hacia China.

“¿Cuál era la cultura en Nvidia? ¿Estaban presionando para realizar estas ventas, aparentemente ilícitas, con el fin de inflar sus ingresos y beneficios?”, preguntó.

El secretario del Tesoro fijó un plazo para conocer las explicaciones de la junta directiva y de los abogados externos que revisan el caso.

“Creo que necesitamos respuestas en los próximos diez días, tanto por parte de la junta directiva como de los asesores externos”, concluyó Bessent.