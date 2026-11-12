Caos en Nvidia tras infidelidad con espía china: Jensen Huang renuncia como CEO

Jensen Huang, máximo directivo de Nvidia, anunció este jueves su renuncia como CEO de la principal fabricante de chips en el ámbito mundial luego de que salieran a la luz dos supuestas relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer señalada de espionaje para China.

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Según el comunicado oficial de Nvidia, la Junta Directiva confirmó que Huang, quien estuvo al frente de la compañía durante más de tres décadas, abandonó de manera inmediata sus funciones como presidente, CEO y miembro del Consejo de Administración.

Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asumirá temporalmente la dirección ejecutiva de la compañía. Según el comunicado, la directiva mantendrá sus responsabilidades en el área financiera mientras ejerce como CEO interina hasta que se designe a una persona para ocupar el cargo de manera permanente.

NVIDIA announces CEO transition. Read the release: https://t.co/MTTUvFHCJA — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 12, 2026

Por su parte, el Consejo de Administración ya inició el proceso para encontrar al próximo director ejecutivo de la empresa y evaluará tanto a candidatos internos como externos. De esta manera, la empresa busca garantizar la continuidad de sus operaciones durante el periodo de transición.

“Colette ha contribuido a liderar Nvidia durante un periodo de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y situación financiera”, señaló Harvey Jones, presidente del Consejo de Administración de Nvidia en el comunicado publicado.

Logo de Nvidia, empresa de chips de IA. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Además, agregó que Kress “cuenta con el respaldo de un equipo directivo experimentado que ha sido fundamental para la ejecución de la estrategia de Nvidia y el avance de su hoja de ruta tecnológica. El Consejo tiene plena confianza en Colette y en el equipo directivo, y esperamos que las operaciones de la compañía, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos continúen sin interrupciones”.

La controversia en torno a la vida personal de Huang habría trascendido el ámbito privado y llegado hasta la dirección de Nvidia. Ante las sospechas sobre una presunta operación de espionaje vinculada con una ejecutiva empresarial china, con quien el exdirectivo reconoció haber mantenido una relación, la compañía inició una investigación independiente para determinar si la mujer trabajaba para Pekín y habría filtrado información confidencial.