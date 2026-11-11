Jensen Huang y Donald Trump: el escándalo de Nvidia que podría comprometer políticamente a la Casa Blanca

La relación entre el presidente Donald Trump y Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, quedó bajo un nuevo escrutinio tras conocerse detalles de la vida privada del empresario y sus posibles conexiones con un caso de espionaje chino. Lo que comenzó como una polémica personal ahora genera interrogantes sobre la seguridad tecnológica de Estados Unidos y la información que habría llegado a manos del Gobierno.

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Huang reconoció que mantuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria que trabajó para Megaspeed, compañía de computación en la nube con sede en Singapur. Según información publicada por The New York Times, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que la mujer habría realizado labores de espionaje para China.

Las autoridades investigan si Megaspeed incumplió las restricciones estadounidenses para exportar tecnología y si hubo transferencia de información sensible. La compañía había sido señalada por presuntamente facilitar la llegada de chips avanzados de Nvidia a usuarios chinos, aunque negó esas acusaciones.

La cercanía de Jensen Huang con Trump entra en discusión

El caso adquiere una dimensión política por la relación que ambos han construido. Trump ha considerado a Nvidia una pieza fundamental para mantener el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial y ha respaldado públicamente a su máximo directivo.

El presidente aseguró que habló con Huang después de que aumentara la controversia y que el empresario le manifestó desconocer las supuestas actividades de espionaje de Alice Huang.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrega la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación a Jensen Huang. Foto: AFP

“Creo que estará en buena forma”, afirmó Trump al referirse al futuro del ejecutivo. También sostuvo que Huang le dijo que no tenía conocimiento de que la mujer fuera una espía.

La cercanía entre ambos también ha tenido expresiones públicas. Huang acompañó al mandatario durante una visita a China y recibió de sus manos la Medalla Nacional de Ciencia. Además, Nvidia aportó 25 millones de dólares para la construcción del salón de baile de la Casa Blanca.

Las preguntas que ahora debe responder Washington

La controversia también llegó al Congreso. La senadora demócrata Elizabeth Warren pidió explicaciones sobre las exportaciones de chips de Nvidia hacia China y sus posibles conexiones con empresas relacionadas con el Ejército de ese país.

“Nvidia habría obtenido la aprobación para exportar cientos de miles de chips de IA avanzados a China, incluso a empresas vinculadas al ejército chino”, señaló Warren.

La congresista agregó que la relación de Huang con Alice Huang “plantea preguntas importantes que NVIDIA debe responder sobre hasta qué punto estas actividades estaban relacionadas”.

La senadora Elizabeth Warren pidió explicaciones sobre las ventas de chips de Nvidia a empresas chinas vinculadas al sector militar. Foto: Getty Images

Por su parte, el director ejecutivo se disculpó con su esposa, sus hijos y la compañía por las consecuencias personales del episodio. La junta directiva de Nvidia anunció una revisión interna y aseguró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos empresariales o la seguridad nacional.

Mientras avanzan las investigaciones, la situación representa un desafío para la Casa Blanca: explicar qué conocía sobre las sospechas alrededor de Alice Huang y cómo se manejó la relación con uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica.

*Con información de AP.