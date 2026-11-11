El ‘cazador’ de submarinos rusos: una amenaza silenciosa que preocupa a las potencias

Un buque autónomo capaz de rastrear submarinos rusos durante meses sin necesidad de llevar tripulación a bordo es lo que busca desarrollar Kongsberg Maritime. La propuesta, denominada Arctic Hunter, aprovecha el diseño de un pesquero de arrastre y combina funciones de navegación autónoma y control remoto para cumplir con los requisitos del futuro Tipo 92 de la Marina británica, enfocado en ampliar vigilancia submarina en el Atlántico Norte y el Ártico.
Este proyecto forma parte de la denominada Armada Híbrida del Reino Unido, una estrategia que contempla cuatro nuevas categorías de embarcaciones no tripuladas para complementar los buques y aeronaves convencionales.
Con esta iniciativa, la Marina británica busca ampliar sus capacidades de detección y combate mediante sistemas autónomos, mientras que Kongsberg Maritime pretende posicionar al Arctic Hunter como una herramienta para identificar y vigilar amenazas submarinas.
“Hemos seguido de cerca la Flota Híbrida de la Marina británica y algunas de las declaraciones del primer lord del Mar. La amenaza inmediata son los submarinos en el extremo norte. Necesito medios en grandes cantidades, que se entreguen en grandes cantidades y con rapidez. Necesito astilleros comerciales”, precisó Bruce Balchin, de Kongsberg, al medio The War Zone.
Además, la compañía noruega especializada en tecnología marítima y diseño naval aprovechará una plataforma de pesquero de arrastre que ya ha sido probada y está diseñada para operar durante varias semanas en aguas árticas y remolcar cargas pesadas.
El proyecto denominado Arctic Hunter contará con un casco de aproximadamente 56 metros de largo y tendrá modificaciones estructurales: eliminará el puente de mando y las instalaciones destinadas al procesamiento de pescado para utilizar esos espacios en la incorporación de equipos y sistemas militares.
“Sustituir el remolque de redes de pesca por el de un sonar. No es exagerado decir que, de entrada, ya disponemos de un buque preparado para ese entorno y acostumbrado a trabajar con ese estado de la mar”, añadió Balchin.
Además, este buque autónomo será operado a distancia desde estaciones terrestres, mediante sistemas de comunicación protegidos que permitirán transmitir información y supervisar sus funciones. Al tratarse de una embarcación sin tripulación permanente, no contará con camarotes, cocina ni instalaciones destinadas al alojamiento de personas.
Sin embargo, técnicos especializados podrán subir a bordo cuando sea necesario realizar labores de mantenimiento.