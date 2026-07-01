El imponente submarino nuclear de Estados Unidos que sorprende por su tamaño, tecnología y capacidad de operar durante décadas

El futuro USS District of Columbia avanza como el primer submarino de la nueva clase Columbia, un proyecto con el que Estados Unidos busca modernizar una parte clave de su flota naval. Esta embarcación reemplazará gradualmente a los submarinos de la clase Ohio, que han estado en servicio durante varias décadas, y está diseñada para operar durante muchos años como parte de la estrategia de defensa del país.

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Uno de los principales objetivos de este programa es contar con submarinos capaces de permanecer largos periodos bajo el agua sin ser detectados. Gracias a esta capacidad, estas embarcaciones desempeñan un papel fundamental en la estrategia de disuasión nuclear de EE. UU., al garantizar una respuesta en escenarios de alta tensión.

La clase Columbia también destaca por sus dimensiones. Cada submarino tendrá cerca de 170 metros de longitud y un desplazamiento superior a las 21.000 toneladas métricas, siendo de los más grandes construidos por la Armada estadounidense. Además, estarán preparados para operar con una tripulación de 155 personas y con sistemas para transportar misiles balísticos Trident II D5 y torpedos Mk48.

La clase Columbia también destaca por sus dimensiones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los submarinos de misiles balísticos cumplen una función estratégica dentro de la defensa de Estados Unidos. Su principal misión es permanecer ocultos bajo el agua durante largos periodos y actuar como un elemento de disuasión, es decir, desincentivar un posible ataque al garantizar que el país mantendría capacidad de respuesta en un escenario extremo.

La Armada estadounidense considera que la nueva clase Columbia será el pilar de esta estrategia durante las próximas décadas. Por ello, el programa se ha convertido en una de sus mayores prioridades de modernización, con el objetivo de que las primeras unidades comiencen sus patrullas antes de finales de esta década y permanezcan en servicio hasta aproximadamente la década de 2080.

La Armada estadounidense considera que la nueva clase Columbia será el pilar de esta estrategia durante las próximas décadas. Foto: Getty Images

Aunque estos submarinos serán más grandes y contarán con tecnología más avanzada que la clase Ohio, incorporarán un menor número de tubos de lanzamiento de misiles. Según la Armada, esta decisión responde a un enfoque centrado en mejorar el sigilo, la confiabilidad de los sistemas y la capacidad de operar durante muchos años con un alto nivel de eficiencia.

Los tubos 16 de lanzamiento estarán preparados para los misiles balísticos Trident II D5 Life Extension, una versión modernizada de un sistema que ya utiliza la flota estadounidense. Apostar por una tecnología conocida permite reducir riesgos durante el desarrollo del programa y facilita la integración de los nuevos submarinos con las capacidades militares existentes.

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La construcción del USS District of Columbia también destaca por su complejidad. El proyecto reúne a más de 3.000 proveedores de diferentes regiones de Estados Unidos y emplea un sistema de fabricación modular, en el que distintas secciones del submarino se ensamblan por separado antes de unirse en la fase final.

De acuerdo con la información oficial del programa, los principales módulos del primer submarino ya fueron completados para avanzar hacia el ensamblaje definitivo y las pruebas previas a su entrada en servicio.