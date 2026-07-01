Sigue aumentando el número de víctimas mortales tras los terremotos en Venezuela

El Gobierno venezolano informó este miércoles 1.° de julio que el número de fallecidos por los terremotos registrados el pasado 24 de junio ascendió a 2.295, según el más reciente balance oficial.

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La nueva cifra representa un aumento frente al reporte anterior, que contabilizaba 1.943 víctimas mortales, mientras continúan las labores de búsqueda, recuperación de cuerpos y atención a los damnificados en las zonas afectadas.

No obstante, las autoridades y los organismos internacionales advierten que el número de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda entre los escombros y se logra acceder a las zonas más afectadas por los terremotos.

En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que enviará 10.000 bolsas mortuorias para apoyar las tareas de recuperación e identificación de los fallecidos.

Se estima que cerca de 60.000 edificios resultaron dañados por los terremotos en Venezuela. Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

El reporte, presentado por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, también señala que aproximadamente 11.000 personas resultaron heridas y 12.841 permanecen damnificadas por los sismos. El balance anterior registraba 10.571 heridos.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en diferentes regiones de Venezuela, especialmente en La Guaira, el estado que concentró la mayor devastación tras los terremotos.

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De manera paralela, investigadores estadounidenses realizaron una evaluación preliminar con imágenes satelitales, que concluyó que más de 58.000 edificaciones sufrieron daños o quedaron destruidas en el norte del país, lo que evidencia la magnitud del desastre.

En redes sociales continúan circulando videos que muestran el rescate de personas y animales entre los escombros; sin embargo, con el paso de los días disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes.

Los equipos internacionales de búsqueda y rescate continúan localizando y rescatando sobrevivientes entre los escombros. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

El reporte oficial divulgado el martes señaló que más de 6.000 personas han sido rescatadas desde que ocurrieron los terremotos.

Hasta el momento, 27 equipos internacionales de búsqueda y rescate permanecen desplegados en las zonas afectadas, donde continúan apoyando las labores de localización de sobrevivientes, recuperación de víctimas y atención de la emergencia.

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Ante la magnitud de la tragedia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó una semana de duelo nacional por el doble sismo del 24 de junio, que deja cerca de 50.000 personas desaparecidas, según las cifras oficiales.

“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. (...) En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p. m. de hoy”, escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.

*Con información de AFP.