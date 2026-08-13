Gobierno y oposición venezolana logran sus primeros acuerdos tras la caída de Maduro

El gobierno interino de Venezuela y la oposición buscarán recuperar el oro de sus reservas congelado en Inglaterra y avanzar hacia una reforma clave del sistema judicial, según anunciaron al cabo de las primeras negociaciones que sostienen de cara a una transición democrática.

Con el auspicio de Estados Unidos, las partes concluyeron esta primera ronda de conversaciones iniciadas el 6 de agosto, siete meses después del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense. Bajo la presión de Washington, la presidenta interina Delcy Rodríguez saludó el diálogo, que seguirá en una fecha por definir.

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“Llamó a que todas las fuerzas políticas se sumen a este diálogo, poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela”, dijo en un mensaje en Telegram.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por Jorge Rodríguez, jefe del parlamento y hermano de la presidenta, y por Dinorah Fiquera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (C), lee un comunicado tras una reunión con representantes de la oposición en Caracas el 12 de agosto de 2026. Foto: AFP

El diálogo se realiza sin la participación de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien se encuentra en el exilio en Panamá y ha dicho que no se opondrá a este proceso.

Las partes acordaron la transformación del Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo mecanismo de postulación y designación de magistrados, dijo Figuera al leer una declaración conjunta.

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La oposición ha insistido en una reforma del TSJ, que validó la que considera reelección fraudulenta de Maduro en 2024. La transformación de esa corte es vista como determinante con miras a un futuro llamado a elecciones.

El jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, dijo además que “ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.

La representante de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, lee una declaración junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Foto: AFP

Hace unas semanas, la presidenta pidió al rey Carlos III, mediante una carta, liberar el oro de las reservas internacionales depositado en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto que sacudió el país el 24 de junio, que ya deja más de 6.300 fallecidos.

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Venezuela tiene depositados en ese banco lingotes de oro valorados en 1.900 millones de dólares, de los que no puede disponer por decisión del Reino Unido, que también desconoció la reelección de Maduro. Desde 2019, la oposición, entonces con mayoría en el Parlamento, comenzó un proceso para impedir que el derrocado gobierno accediera a estos fondos.

Con información de AFP.