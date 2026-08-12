Unión Europea anuncia millonaria ayuda para Colombia mientras continúan los rescates tras el terremoto

La respuesta internacional ante la emergencia provocada por el terremoto en Colombia continúa creciendo. Mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate, la Unión Europea anunció recursos para respaldar a las comunidades de las zonas más afectadas.

El otro drama de las víctimas del terremoto: se quejan de los trámites para reclamar los cuerpos de sus seres queridos

El anuncio fue realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien señaló que Europa busca acompañar al país durante la emergencia.

Destinarán 2 millones de euros

La Unión Europea informó que pondrá a disposición de Colombia dos millones de euros para apoyar a las comunidades que enfrentan las mayores consecuencias del terremoto.

Los recursos estarán dirigidos a las zonas más afectadas y buscan contribuir a la atención de las necesidades que han surgido después de la emergencia.

“Estamos poniendo a disposición 2 millones de euros para apoyar a las comunidades en las zonas más afectadas”, afirmó Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea también destacó que el apoyo será ajustado de acuerdo con las necesidades que se encuentren en las regiones afectadas.

Colombia activó mecanismo de ayuda internacional

La UE explicó que Colombia activó el Mecanismo de Protección Civil, una herramienta que permite coordinar y facilitar asistencia internacional cuando un país enfrenta una emergencia de gran magnitud.

A partir de esta solicitud, las autoridades europeas indicaron que trabajan para determinar qué tipo de apoyo resulta más necesario en el terreno.

“Estamos trabajando para adaptar la ayuda a las necesidades en el terreno”, señaló Von der Leyen.

Von der Leyen señaló que Europa trabaja para que el apoyo responda a las necesidades reales del país. Foto: AP

Los rescates continúan en las zonas afectadas

El anuncio se conoce mientras los organismos de emergencia colombianos mantienen los operativos para localizar personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros.

La ayuda internacional se suma así a las labores que se desarrollan en las ciudades y municipios que sufrieron daños por el movimiento telúrico.

Desde la Unión Europea también resaltaron el acompañamiento a Colombia durante esta emergencia y calificaron el respaldo como una muestra de solidaridad con las comunidades afectadas.

“Esta es la solidaridad europea”, expresó Ursula von der Leyen al referirse al apoyo anunciado para el país.