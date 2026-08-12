El otro drama de las víctimas del terremoto: se quejan de los trámites para reclamar los cuerpos de sus seres queridos

En Palmira y Tuluá (Valle del Cauca), la Fiscalía General de la Nación habilitó dos puntos de atención para orientar a los sobrevivientes del terremoto del 10 de agosto que tienen que echarse el dolor a cuestas para ir a reclamar los cuerpos de sus seres queridos.

En esos dos lugares se están realizando los procedimientos de identificación y entrega de cuerpos de las personas fallecidas en Cali y Buenaventura, respectivamente, pues el sismo dejó graves daños en la sede de Medicina Legal de Cali, una de las ciudades más afectadas.

Colapso del Centro de Profesionales de la calle Novena, en Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

A esos lugares, los afectados deberán acudir con la cédula de ciudadanía, una fotocopia de esta y el registro civil que permita acreditar el parentesco.

Con el tiempo y la recuperación de cadáveres en medio de los escombros, los alrededores de esos dos puntos han ido llenándose de dolientes.

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Uno de ellos es Santiago Lloreda, quien elevó un clamor para que le faciliten los trámites de entrega del cuerpo de Salma, su pequeña hija de 13 meses que murió ante el colapso del edificio donde vivían.

“El día lunes, en la tragedia, el edificio donde vivíamos colapsó. Mi madre y mi hija de 13 meses murieron. Nos van a entregar el cuerpo de mi madre hoy, pero el de nuestra hija todavía no porque exigen unas muestras de ADN que deben viajar a Bogotá”, contó bastante afectado desde la sede de Medicina Legal en Palmira.

“Exigimos el cuerpo pronto de nuestra hija para poder darle la despedida digna que se merece; es el pedido que hacemos a las autoridades”, dijo.

Santiago es solo una de las personas que elevan este pedido en medio de esta catástrofe que, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), deja 239 fallecidos.

En Cali, el colapso de edificios como el Centro de Profesionales de la calle Novena, Vanessa, Cantabria y Torres de Tequendama deja otro drama: la recuperación, identificación y entrega de cuerpos. Foto: Aymer Andrés Álvarez

De acuerdo con cifras entregadas por la entidad, hay 3.755 personas heridas y 287 desaparecidas. Además, se cuentan 45.457 viviendas con averías y 9.215 destruidas, 140 edificios colapsados y afectaciones en 111 centros de salud, 1.667 centros educativos, 530 centros comunitarios, 129 vías, dos aeropuertos y 43 acueductos.

En medio de los escombros dejados por el terremoto de 7.4, con epicentro en San José del Palmar, los organismos de socorro y socorristas improvisados han logrado rescatar con vida a 320 personas.