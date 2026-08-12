Así ayudó la Escuela Nacional del Deporte en Cali a los afectados por el terremoto

La solidaridad de los caleños también se hizo presente en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, donde estudiantes, docentes, egresados, funcionarios y voluntarios se unieron para recolectar y organizar ayudas destinadas a las personas afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana en Colombia.

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El punto de acopio funcionó en las instalaciones de la institución, ubicadas en la Calle 9 # 34-01, en el barrio San Fernando, donde durante la jornada se recibieron diferentes elementos que posteriormente fueron clasificados y organizados para su distribución.

En el lugar se formaron cadenas humanas para agilizar la descarga y el traslado de los productos. De esta manera, los elementos que iban llegando eran separados y preparados para convertirse en kits de ayuda que serían enviados posteriormente a las zonas con mayores necesidades.

La jornada contó con la participación de aproximadamente 300 personas, entre voluntarios, estudiantes y miembros de las secretarías de la Alcaldía, quienes apoyaron las diferentes labores necesarias para organizar las donaciones.

Entre los elementos recibidos se encontraban alimentos no perecederos, medicamentos y víveres, que fueron reunidos para atender las necesidades de las comunidades afectadas por la emergencia.

La institución también hizo un llamado a quienes quisieran continuar aportando para que llevaran algunos elementos específicos que eran requeridos para completar los kits de ayuda. Entre ellos se encontraban ropa de hombre en buen estado, ropa interior nueva para hombres y mujeres, pañales y pañitos para bebé, comida para mascotas, además de cascos y guantes de construcción.

Cadenas humanas en la Escuela Nacional del Deporte facilitaron la descarga y organización de las ayudas humanitarias recibidas mediante las donaciones. Foto: Raúl Palacios / El País

Uno de los objetivos de la jornada fue evitar que las donaciones permanecieran únicamente almacenadas. Los voluntarios se encargaron de clasificarlas y preparar los paquetes para que pudieran ser trasladados posteriormente hacia los sectores que requerían mayor atención.

Entre los lugares contemplados para recibir estas ayudas se encontraba Terrón Colorado, en la comuna 1 de Cali, uno de los sectores hacia los que se dirigió parte de la atención a las comunidades afectadas.

De acuerdo con la información entregada por la institución, las ayudas recolectadas alcanzaron varias toneladas de insumos, que fueron posteriormente entregados a la Alcaldía de Cali para su distribución entre las personas damnificadas por la emergencia.

La Escuela Nacional del Deporte destacó la participación de la comunidad universitaria y de los ciudadanos que se acercaron al punto de acopio para aportar a la iniciativa.

Desde la institución, la rectora Patricia Martínez agradeció a quienes participaron en la jornada y se sumaron a la recolección de elementos para las personas que resultaron afectadas por el terremoto.

La iniciativa se desarrolló como parte de la cadena de solidaridad que se activó en Cali luego del movimiento telúrico, que dejó afectaciones en diferentes sectores de la ciudad y otras zonas del país.